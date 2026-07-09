Od energetike i obrambene industrije do tehnologije i turizma: MBF 2026 u Rovinju okuplja lidere hrvatskog i regionalnog gospodarstva

Treću godinu zaredom, od 8. do 11. listopada, Rovinj se zahvaljujući MBF-u (Master Business Forumu) pozicionira kao mjesto susreta poslovnih lidera, institucionalnih predstavnika, investitora i stručnjaka iz različitih industrija. Potvrđena su prva imena ovogodišnjeg konferencijskog programa, a organizatori pritom ističu kako konferencijska pozornica predstavlja tek jedan dio znatno šire vrijednosti koju MBF donosi svojim sudionicima.

MBF se od prve godine razvija kao platforma koja tijekom četiri dana povezuje donositelje odluka koji upravljaju kapitalom, pokreću projekte i oblikuju razvoj kompanija, industrija i tržišta. Pozivi za sudjelovanje upućeni su rukovodstvima vodećih kompanija u Hrvatskoj, zemljama Adria regije te odabranim europskim tržištima, uključujući Italiju, Švicarsku, Austriju, Češku i Mađarsku. Takav pristup potvrđuje ambiciju MBF-a da okupi poslovne lidere iz različitih industrija i tržišta te stvori okruženje u kojem se na jednom mjestu susreću ljudi koji imaju stvaran utjecaj na razvoj poslovanja, investicija i novih suradnji.

Prva potvrđena imena konferencijskog programa potvrđuju ambiciju MBF-a da i ove godine okupi vodeće predstavnike hrvatskog i regionalnog gospodarstva. Među potvrđenim sudionicima nalaze se predstavnici kompanija i institucija poput KONČARA, Siemens Energyja, INA-e, DOK-ING-a, ORQA-e, Ericssona Nikole Tesle, Atlantic Grupe, Infinuma, Đure Đakovića Grupe, Grupe Europske investicijske banke i Hrvatske turističke zajednice.

Maja Borovina Frankić Foto: Master Business Forum

„Konferencijski program važan je dio MBF-a, ali nije njegova jedina vrijednost. Najveća vrijednost događaja su ljudi koji sudjeluju – predsjednici uprava, članovi uprava, vlasnici kompanija, investitori i predstavnici institucija iz Hrvatske, Adria regije i odabranih europskih tržišta koji tijekom četiri dana razvijaju nova partnerstva, pokreću projekte i donose odluke koje nadilaze samu konferencijsku pozornicu. Upravo zato MBF gradimo kao poslovnu platformu, a ne samo kao događaj. Ovo su tek prva potvrđena imena, a tijekom ljeta i početkom rujna predstavit ćemo nove sudionike konferencijskog programa iz Hrvatske, regije i međunarodnog poslovnog okruženja”, izjavila je Maja Borovina Frankić, osnivačica i direktorica MBF-a.

Uz konferencijski program, MBF 2026 donosi brojne formate poslovnog povezivanja, susrete s investitorima, B2B povezivanje, masterclass radionice, tematske rasprave i neformalna okupljanja na najvišoj razini. Događaj će i ove godine okupiti predstavnike privatnog, javnog i akademskog sektora, stvarajući prostor za dijalog između industrija, institucija, kapitala i znanja.

Master Business Forum održat će se od 8. do 11. listopada 2026. u Rovinju. Popis do sada potvrđenih lica konferencije dostupan je na www.mbf.hr/lica-konferencije, a nove potvrde objavljivat će se tijekom ljeta.