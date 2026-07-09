Fanovi Taylor Swift kupovali smeće s njezina vjenčanja: Opušci i čepovi prodani po 25 dolara

Za svakog vjernog obožavatelja ponos je imati majicu benda, autogram ili možda setlistu s koncerta. To su tek neke od stvari koje bi zaljubljenici u nekog izvođača mogli pokušati prikupiti. No rijetko se takav entuzijazam proširi i na skupljanje smeća povezanog s njihovim idolom. Naime, obožavatelji Taylor Swift kupuju smeće koje je ostalo ispred mjesta na kojem se prošlog tjedna održavalo golemo vjenčanje pop-zvijezde. Swift se 3. srpnja udala za NFL zvijezdu Travisa Kelcea na velikoj ceremoniji u Madison Square Gardenu, a Empire State Building za tu je prigodu bio osvijetljen plavom bojom. Sada su opušci cigareta, čepovi boca, pa čak i pribor za test ovulacije prikupljeni u blizini mjesta vjenčanja završili u prodaji. Justin Gignac, koji skuplja smeće na ulicama New Yorka i prodaje ga, na svojoj je internetskoj stranici naveo da je predmete osobno odabrao. Proizvodi su se prodavali pod nazivom "NYC Pocket Garbage: Not Invited Edition (Taylor & Travis' Wedding)", a cijena im je iznosila do 25 dolara.

Prema Gignacu, među predmetima su bile slamke, jedna usamljena AirPod slušalica, Ring Pop slatkiš, lepeza duginih boja, pribor za jelo i traka za upozorenje, kao i pribor za test ovulacije. No Gignac je poručio da kupci nisu mogli birati što će dobiti, nego su im predmeti dodijeljeni "nasumično". "Oprostite, nema zahtjeva – samo telepatija", napisao je. "Upotrijebite svoje kristale, toteme i ploče vizija kako biste manifestirali onaj koji želite". U oglasu je Gignac opisao predmete kao one prikupljene "najbliže velikom danu Taylor i Travisa koliko ste mogli doći bez pozivnice". "Ovo je debi Pocket Garbagea, pa možete nositi komadić najvećeg dana vaših... mislim, njihovih života kamo god krenuli", dodao je. Predmeti su, prema prvotnim navodima, bili opisani i kao svojevrsna "skulptura", a rasprodani su u roku od 24 sata od početka prodaje, piše Daily Mail. Gignac tvrdi da je na neobičnim suvenirima već zaradio 1250 dolara.

Svaki predmet zatvorio je u malu plastičnu kocku ukrašenu sloganom "JUST&T MARRIED" i datumom vjenčanja, kako bi se spriječilo curenje ili neugodni mirisi. "Privlači mnogo Swiftiesa koji samo žele neki posredni komadić vjenčanja", rekao je Gignac. "Pokušavam obilježiti kulturne trenutke u New Yorku, a ovo se činilo kao velik događaj, pa sam samo želio uhvatiti malu vremensku kapsulu tog trenutka". Gignac, koji vodi TikTok profil @newyorkcitygarbage, objavio je i video u kojem je odjeven u smoking, s hvataljkom za smeće u jednoj ruci i crnom vrećom za otpad u drugoj. "Jesu li ljudi mislili da sam bio gost na vjenčanju koji je odlučio očistiti ulice nakon odlaska sa zabave? Da, da, jesu", napisao je na svojoj stranici. Istaknuo je i da smeće nije prikupljeno unutar dvorane, nego izvan barijera koje su okruživale Madison Square Garden tijekom vjenčanja. Nakon velikog interesa kupaca, rekao je da razmišlja o tome da na tržište stavi još sličnih predmeta.

Prema TMZ-u, na eBayu se pojavila i vrećica zraka prikupljenog na vjenčanju, po cijeni od 49.999,99 dolara. Iako je riječ o besmislici, oglas je pregledan više od 200 puta, piše The Independent. Vjenčanju Taylor Swift prisustvovale su brojne zvijezde, među njima Jessica Alba, Adam Sandler, Graham Norton i Lena Dunham. Dvoje uzvanika reklo je za NBC News da su Swift i Kelce sami napisali svoje zavjete, a njezin je navodno uključivao i pjevanje. "Čovjek bi pomislio da će mladenka više plakati, ali zapravo je Travis bio emotivniji", rekao je jedan od uzvanika. Isti gosti naveli su da su tijekom proslave nastupile i glazbene legende Paul McCartney i Stevie Nicks. Swift i Kelce, prema navodima, nisu štedjeli na raskošnoj ceremoniji. Unutrašnjost slavne arene bila je pretvorena u vrt nalik bajci, s umjetnim drvećem, elegantnim zavjesama i lukom za koji se pretpostavlja da je služio kao oltar. Uzvanici su mogli sudjelovati i u igrama u kojima su osvajali ulaznice za nagradnu lutriju. Među nagradama su, prema navodima, bile dizajnerske torbe i Chevrolet Chevelle iz 1970. godine.