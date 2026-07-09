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STRAVA U NJEMAČKOJ

Pitbull nasmrt izgrizao djevojčicu (4): Fotografija koju je majka objavila nekoliko dana prije sada izaziva jezu

Pitbull
Foto: Unsplash/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 09:17

Životinja je oduzeta te je smještena u ustanovu za zbrinjavanje životinja, dok će daljnje odluke o njezinoj sudbini biti donesene nakon završetka istrage.

Četverogodišnja djevojčica smrtno je stradala nakon napada pitbulla u njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi i pokušajima reanimacije, liječnici joj nisu uspjeli spasiti život. Tragedija se dogodila u srijedu poslijepodne u općini Osternienburger Land, a okolnosti napada istražuje policija. Prema pisanju njemačkog Bilda, policija je dojavu zaprimila nešto nakon 16 sati, kada je svjedok nazvao hitne službe i prijavio da se dogodilo nešto strašno. Na mjesto događaja odmah su stigli policija, hitna pomoć i liječnik.

Dolaskom na mjesto nesreće policajci su zatekli pitbulla koji, prema službenom izvješću, u tom trenutku više nije predstavljao neposrednu opasnost. Dosadašnja istraga pokazuje da je pas prethodno napao četverogodišnju djevojčicu i nanio joj kobne ozljede. Liječnici i djelatnici hitne pomoći pokušavali su reanimirati dijete, no unatoč svim naporima djevojčici nije bilo spasa. Dežurni liječnik na kraju je mogao samo potvrditi njezinu smrt.

Kako piše Bild, djevojčica i pitbull živjeli su u istom kućanstvu. Vlasnica psa je 32-godišnja majka djevojčice, koja je na društvenim mrežama često objavljivala fotografije sa svojim psom. Samo tjedan dana prije tragedije objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz poruku: "Ti si sve za mene" i emotikon crvenog srca. Policija je za Bild potvrdila kako pas više ne predstavlja opasnost za javnost. Životinja je oduzeta te je smještena u ustanovu za zbrinjavanje životinja, dok će daljnje odluke o njezinoj sudbini biti donesene nakon završetka istrage. Zbog teške tragedije majci djevojčice osigurana je psihološka pomoć i podrška kriznog tima. 

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Ključne riječi
curica Njemačka tragedija pas

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