FOTO Šefovi NATO zemalja iznova pozirali: Sad su premjestili Milanovića na novu poziciju

Uoči službenog početka 36. summita NATO-a u Ankari turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan priredili su svečani prijam za šefove država i vlada članica Saveza te njihove supružnike u predsjedničkoj palači Külliye.
Uoči službenog početka 36. summita NATO-a u Ankari turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan priredili su svečani prijam za šefove država i vlada članica Saveza te njihove supružnike u predsjedničkoj palači Külliye.
Foto: REUTERS
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Prije večere, održane iza zatvorenih vrata, domaćini su na stubama glavne zgrade predsjedničke palače pojedinačno dočekali svakog od uzvanika.
Prije večere, održane iza zatvorenih vrata, domaćini su na stubama glavne zgrade predsjedničke palače pojedinačno dočekali svakog od uzvanika.
Foto: REUTERS
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Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, nakon čega je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita.
Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, nakon čega je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita.
Foto: REUTERS
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Na toj prvoj fotografiji hrvatski predsjednik Zoran Milanović našao se u gornjem redu, na bočnoj poziciji, gotovo na rubu kadra.
Na toj prvoj fotografiji hrvatski predsjednik Zoran Milanović našao se u gornjem redu, na bočnoj poziciji, gotovo na rubu kadra.
Foto: REUTERS
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No, uoči početka sastanka NATO-ova vijeća na razini šefova država i vlada, zakazanog za 11.15 sati, objavljena je i nova zajednička fotografija svih čelnika. Na njoj je raspored drukčiji – Milanović se nalazi u prvom redu, među ostalim predsjednicima i premijerima država članica Saveza.
No, uoči početka sastanka NATO-ova vijeća na razini šefova država i vlada, zakazanog za 11.15 sati, objavljena je i nova zajednička fotografija svih čelnika. Na njoj je raspored drukčiji – Milanović se nalazi u prvom redu, među ostalim predsjednicima i premijerima država članica Saveza.
Foto: REUTERS
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Svečani doček ispred predsjedničke palače privukao je pozornost i zbog protokolarnih detalja. Prostor ispred Külliyea krasile su zastave koje predstavljaju 16 povijesnih turskih država, dok su počasnu stražu činili vojnici u povijesnim odorama, uključujući i pripadnike odjevene u janjičarske uniforme.
Svečani doček ispred predsjedničke palače privukao je pozornost i zbog protokolarnih detalja. Prostor ispred Külliyea krasile su zastave koje predstavljaju 16 povijesnih turskih država, dok su počasnu stražu činili vojnici u povijesnim odorama, uključujući i pripadnike odjevene u janjičarske uniforme.
Foto: REUTERS
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Dolazak svjetskih čelnika pratio je nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, koja je izvodila tradicionalne vojne marševe.
Dolazak svjetskih čelnika pratio je nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, koja je izvodila tradicionalne vojne marševe.
Foto: REUTERS
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Jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se kada je američki predsjednik Donald Trump, očito impresioniran nastupom Mehteranske postrojbe, prema glazbenicima pokazao znak odobravanja.
Jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se kada je američki predsjednik Donald Trump, očito impresioniran nastupom Mehteranske postrojbe, prema glazbenicima pokazao znak odobravanja.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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