FOTO Šefovi NATO zemalja iznova pozirali: Sad su premjestili Milanovića na novu poziciju
Uoči službenog početka 36. summita NATO-a u Ankari turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan priredili su svečani prijam za šefove država i vlada članica Saveza te njihove supružnike u predsjedničkoj palači Külliye.
No, uoči početka sastanka NATO-ova vijeća na razini šefova država i vlada, zakazanog za 11.15 sati, objavljena je i nova zajednička fotografija svih čelnika. Na njoj je raspored drukčiji – Milanović se nalazi u prvom redu, među ostalim predsjednicima i premijerima država članica Saveza.
Svečani doček ispred predsjedničke palače privukao je pozornost i zbog protokolarnih detalja. Prostor ispred Külliyea krasile su zastave koje predstavljaju 16 povijesnih turskih država, dok su počasnu stražu činili vojnici u povijesnim odorama, uključujući i pripadnike odjevene u janjičarske uniforme.