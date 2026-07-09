Bruxelles želi stvoriti europske bankarske divove

Europska komisija 17. srpnja predstavlja izvješće o konkurentnosti europskog bankarskog sektora, politički dokument koji će postaviti temelje zakonodavne reforme planirane za prvo tromjesečje 2027. Cilj je reforme ukloniti prepreke koje ograničavaju sposobnost banaka da financiraju europsko gospodarstvo. Prema dosad poznatome, radi se o najvećem regulatornom zaokretu od financijske krize 2008., koji dolazi u trenutku kada Europa traži golema nova ulaganja. U analizi konzultantske kuće Oliver Wyman, izrađenoj za Europsku bankovnu federaciju, procjenjuje se da će EU trebati 1,4 bilijuna eura dodatnih ulaganja godišnje, znatno više od 800 milijardi eura, koliko je prije dvije godine procijenio Mario Draghi u svom izvješću o konkurentnosti. Komisija smatra da bez snažnijih banaka neće biti moguće financirati tako velike investicijske potrebe. Reforma je ujedno odgovor Bruxellesa na regulatorne ustupke u SAD-u, gdje su posljednjih godina ublaženi kapitalni zahtjevi, nadzor te prepreke za bankarska spajanja i preuzimanja.