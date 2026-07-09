Turistica stopirala u blizini Mostara pa doživjela užas. Vozač je dirao protiv njezine volje

Turistkinja Alice Chapman, poznata i kao aktivistica koja je sudjelovala u flotili za Gazu, na društvenim je mrežama opisala neugodno iskustvo koje je, kako tvrdi, doživjela tijekom putovanja Bosnom i Hercegovinom. Incident se, prema njezinim objavama na Instagramu, dogodio u okolici Mostara, nakon što je autostopirala i ušla u automobil nepoznatog muškarca koji joj se obraćao na lokalnom jeziku. Na snimci koju je najprije objavila na društvenim mrežama, a koja je kasnije uklonjena s platforme, moglo se vidjeti kako se muškarac prema njoj ponaša neprimjereno te je dodiruje protiv njezine volje. Chapman mu je pritom jasno govorila da to ne smije raditi, nakon čega se uspjela obraniti i izaći iz vozila, prenosi Hercegovina.info.

Prema njezinu opisu, muškarac joj je nakon toga dobacivao da ju je vozio u automobilu, sugerirajući da zbog toga ima pravo na takvo ponašanje. Chapman je naknadno objavila fotografije i dodatno opisala incident, ističući kako joj nije bilo lako javno podijeliti snimku na kojoj se vidi u ranjivom trenutku. "Iskreno, bilo me više strah objaviti ga na internetu nego doživjeti sam napad. Kada je video tako brzo obrisan, imala sam osjećaj kao da mi je oduzet dio dostojanstva. Trebalo mi je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao", napisala je Chapman. Kako navodi, snimku je odlučila objaviti kako bi upozorila na nasilje nad ženama i mizoginiju, osobito u situacijama u kojima žrtve često nemaju nikakav dokaz za ono što su doživjele. "Jedan od najvećih problema u pokušaju da se objasni mizogino nasilje onima koji ga negiraju jest to što vrlo često postoji malo ili nimalo dokaza. Ja sam imala čvrst, nepobitan dokaz, što je rijetkost, i mislim da je upravo to mnoge šokiralo. Htjela sam da ih šokira, jer sam željela da shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno", navela je Chapman.

Naglasila je i da ne odbacuje činjenicu da autostopiranje nosi određene rizike, ali smatra da se ovaj slučaj ne može svesti isključivo na način na koji je putovala. "Ovo nije pitanje autostopiranja, već muškaraca koji smatraju da imaju pravo na ženska tijela", poručila je. Chapman je dodala da je objava nastala uz njezin pristanak jer se radi o iskustvu koje je sama odlučila javno iznijeti. Navela je i da je uz video objavila opširan tekst u kojem je pozvala muškarce da podrže žene, govorila o pravima žena, upozorila na mizoginiju i pokušala ohrabriti druge žene da ne odustaju od putovanja i života kakav žele živjeti. Nije poznato je li slučaj prijavljen policiji ni jesu li nadležne institucije poduzele bilo kakve radnje.