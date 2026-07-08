Dalić postaje najplaćeniji hrvatski trener u povijesti? Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, krenula su spekulacije o njegovom sljedećem angažmanu.

Kako smo već ranije pisali, Dalić je još prije početka svjetskog prvenstva bio na radaru reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje bi mogao nastaviti karijeru. Ako se posao uskoro službeno potvrdi, Dalić će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. Ranije se pisalo kako bi na novom poslu trebao zarađivati oko pet milijuna eura godišnje.

Ujedinjeni Arapski Emirati silno žele Dalića na klupi, spominje se godišnja plaća od pet milijuna eura (na klupi Hrvatske ima oko 1,5 milijuna eura), a kao alternativne destinacije navode se i Saudijska Arabija te Katar.

Takav rasplet ne bi bio preveliko iznenađenje jer je na Bliskom istoku već poznato ime. Dalić je prije dolaska na klupu Hrvatske godinama uspješno radio na Bliskom istoku, gdje je stekao ugledno trenersko ime vodeći Al Faisaly i Al Ain, s kojim je igrao i finale Azijske Lige prvaka.