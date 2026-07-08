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USPJEŠNI IZBORNIK

Dalić postaje najplaćeniji hrvatski trener u povijesti? Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.07.2026.
u 18:10

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, krenula su spekulacije o njegovom sljedećem angažmanu

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, krenula su spekulacije o njegovom sljedećem angažmanu.

Kako smo već ranije pisali, Dalić je još prije početka svjetskog prvenstva bio na radaru reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje bi mogao nastaviti karijeru. Ako se posao uskoro službeno potvrdi, Dalić će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. Ranije se pisalo kako bi na novom poslu trebao zarađivati oko pet milijuna eura godišnje. 

Ujedinjeni Arapski Emirati silno žele Dalića na klupi, spominje se godišnja plaća od pet milijuna eura (na klupi Hrvatske ima oko 1,5 milijuna eura), a kao alternativne destinacije navode se i Saudijska Arabija te Katar.

Takav rasplet ne bi bio preveliko iznenađenje jer je na Bliskom istoku već poznato ime. Dalić je prije dolaska na klupu Hrvatske godinama uspješno radio na Bliskom istoku, gdje je stekao ugledno trenersko ime vodeći Al Faisaly i Al Ain, s kojim je igrao i finale Azijske Lige prvaka.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Komentara 6

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DA
DarthVader
19:02 08.07.2026.

Konačno je ponizni ponizno odstupio.

LP
ljerka.p2911
18:42 08.07.2026.

Dragi naš g. Daliću, hvala na svemu za nogomet, za repku, Vatrene, za Hrvatsku, od vaših Hrvata! I sretno vam i blagoslovljeno bilo i dalje u životu! A jalni, ljubomorni, zavidni i neostvareni mrzitelji neka sada guštaju u svojim niskostima. Valjda su sada ispunjeni.

Avatar Dzambo1
Dzambo1
18:51 08.07.2026.

Sta je najveca ''zagonetka'' da poslije odlicnih rezultata HR Repke vec godinama sad kad je ''slobodan'' nevidim puno bas da ga traze veliki Eueropski klubovi ili cak njihove Repke jer po ''logici'' rezultata-pogotovo sa ne bas velikim zvijezdama u HR Repki u usporedjenju sa drugim velkim klubovima i njihovim Repkama gdje treneri imaju na raspolaganju puno...puno...puno vise igraca koji su placeni po par puta vise nego ovi ''nasi''...TREBALO je vec po toj ''logici'' da ''privuce'' jedan R.Madrid,Barca,Bayern,M.United, M.City...I Repke koju su vec osvajale titule prvaka svijeta....pa da ''pokusa'' sa takvim igracima i 100 puta boljim uslovima da digne te kjlubove na ron Europe i te Repke na tron prvaka Svijeta... po mom jedan R. Madrid il Bayern il Repke ka Francuska il Njemacka bile bi za Dalica nesto gdje bi se mogao pokazati sa svojim znanjem...

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