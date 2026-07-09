Ruski vojni stručnjak zaprijetio zbog Trumpove najave: 'Objekti za proizvodnju Patriota u Ukrajini bit će legitimne mete'

Američki predsjednik Donald Trump ponudio je Ukrajini pravo na proizvodnju presretačkih projektila za sustav Patriot, što bi Kijevu moglo pomoći u obrani od ruskih balističkih napada. Riječ je o jednoj od najvažnijih tema za Ukrajinu, s obzirom na to da se posljednjih mjeseci suočava s pojačanim ruskim raketnim udarima. "Dat ćemo vam licenciju za proizvodnju Patriota", rekao je Trump ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom tijekom summita NATO-a u Ankari. "Mislim da ih mogu proizvesti vrlo brzo nakon što im objasnimo kako". Trump je pritom rekao da o toj odluci još nije obavijestio proizvođače oružja Lockheed Martin i Raytheon, "ali to će se riješiti". Sustavi Patriot koriste se za otkrivanje i presretanje projektila te se smatraju jednim od najboljih sustava protuzračne obrane na svijetu. Ujedno su i među najskupljima – jedna baterija, zajedno s projektilima, vrijedi oko milijardu dolara. Proizvodnja je spora, a prema podacima američkog Ministarstva obrane godišnje se proizvede oko 600 projektila.

Sjedinjene Države oprezne su s isporukama jer su, prema američkom think tanku Center for Strategic and International Studies, tijekom rata s Iranom ranije ove godine potrošile više od polovice svojih zaliha. Ukrajini su, međutim, ti sustavi hitno potrebni. Zelenski je još krajem svibnja potvrdio da je Ukrajina službeno zatražila od SAD-a odobrenje za licenciranu proizvodnju Patriota. Ukrajinska vojska ranije je ovog tjedna objavila da zbog "ozbiljnog nedostatka" presretačkih projektila nije srušen nijedan od 23 balistička projektila koje je Rusija lansirala u noći na nedjelju. U tom je napadu poginulo više od 20 ljudi. Trump je rekao da će SAD dati Kijevu licenciju za proizvodnju Patriota kako Ukrajina ne bi mogla "prigovarati da im ne dajemo dovoljno".

U Kijevu, međutim, postoji određena skepsa oko toga može li se takva proizvodnja u ovoj fazi uopće organizirati na ukrajinskom teritoriju. Vojni stručnjak Ivan Stupak, bivši časnik sigurnosne službe, rekao je za BBC da su Patrioti ključni za ukrajinsku obranu, ali da Ukrajina trenutačno nema kapacitete za proizvodnju tako naprednog streljiva. "To je pitanje sigurnosti. Na cijelom ukrajinskom teritoriju nemamo sigurno mjesto. Tehnički i pravno, mislim da će to umjesto toga biti smješteno na europskom tlu i pod nadzorom", dodao je, ocijenivši da bi proces mogao trajati mjesecima. Na Trumpovu najavu reagirao je i ruski vojni analitičar Alexander Stepanov, stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu sigurnost pri Ruskoj predsjedničkoj akademiji za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu, koji je za rusku državnu agenciju TASS rekao da prijenos licence Kijevu za proizvodnju presretačkih projektila Patriot pokazuje pokušaj Washingtona da osigura određene ukrajinske teritorije za moguću lokalnu proizvodnju američkih obrambenih kompanija.

"Ovo je pokušaj davanja odriješenih ruku kijevskom režimu i osiguravanja određenih teritorija na kojima bi američke obrambene kompanije organizirale lokalnu proizvodnju. To je demonstracija izravne vojno-političke potpore i pokušaj ometanja likvidacije vojno-industrijskog potencijala kijevskog režima koji se koristi za udare duboko unutar Rusije", rekao je Stepanov, komentirajući Trumpovu izjavu. Dodao je da bi prijenos tehnologije podrazumijevao uspostavu skupih proizvodnih linija, no smatra da investitori iz američke obrambene industrije teško mogu biti spremni preuzeti takav rizik. "Svi takvi objekti na teritoriju pod kontrolom Kijeva ruska će strana smatrati legitimnim metama. Već smo vidjeli slična obećanja: Rheinmetall je najavljivao izgradnju tvornica za sklapanje borbenih vozila pješaštva Lynx. Međutim, nismo vidjeli ni tvornice ni oklopna vozila. Investitori nisu spremni na tako rizične pothvate u kojima neće moći zaštititi svoju imovinu. Trumpova izjava više je znak javne medijske podrške nego stvaran praktičan korak", poručio je Stepanov.