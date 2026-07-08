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ŽELI GA U MOMČADI

'Ako je potrebno, osobno ću otići po Modrića. Već smo dva puta razgovarali oko nastavka karijere'

Serie A - Genoa v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/8
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.07.2026.
u 17:36

Talijanski mediji posljednjih dana također ističu da u klubu postoji velika želja za nastavkom suradnje s hrvatskim reprezentativcem. Prema pisanju ugledne Gazzette dello Sport, upravo je Amorim svojim izravnim kontaktom s Modrićem odigrao važnu ulogu u nastojanjima da ga uvjeri u ostanak

Novi trener Rossonera Rúben Amorim jasno je poručio kako hrvatskog kapetana Luku Modrića smatra jednim od važnih stupova momčadi te da ga želi imati na raspolaganju i u idućoj sezoni. Portugalac je tako jasno rekao kako želi zadržati našeg nogometnog maestra na San Siru. Podsjetimo, Modrić se ozbiljno premišlja hoće li odraditi još jednu sezonu u Milanu jer nisu uspjeli u zadnjem kolu Serie A izboriti Ligu prvaka. 

- Modrić je igrač kojeg želimo zadržati. Već sam dvaput razgovarao s njim, a bude li potrebno, osobno ću otići po njega. Za nas predstavlja referentnu točku i želimo da bude dio momčadi i sljedeće sezone - istaknuo je Amorim.

- Razgovarali su s njim ljudi iz uprave, razgovarao sam i ja. Očekujemo da će nam se priključiti za nekoliko dana, ali sada mu je najvažnije da se odmori nakon Svjetskog prvenstva - dodao je trener Milana.

Talijanski mediji posljednjih dana također ističu da u klubu postoji velika želja za nastavkom suradnje s hrvatskim reprezentativcem. Prema pisanju ugledne Gazzette dello Sport, upravo je Amorim svojim izravnim kontaktom s Modrićem odigrao važnu ulogu u nastojanjima da ga uvjeri u ostanak.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Milan Luka Modrić

Komentara 4

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:21 08.07.2026.

"'Ako je potrebno treba, osobno ću otići po Modrića." - na kojem je ovo jeziku???

Avatar Scuderia
Scuderia
18:00 08.07.2026.

mirovina nije sramota

AN
Antonio1952
18:11 08.07.2026.

Luka ce sam odlucit sta ce dalje. Moze on jos i u reprezentaciji.

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