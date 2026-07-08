'Ako je potrebno, osobno ću otići po Modrića. Već smo dva puta razgovarali oko nastavka karijere'

Novi trener Rossonera Rúben Amorim jasno je poručio kako hrvatskog kapetana Luku Modrića smatra jednim od važnih stupova momčadi te da ga želi imati na raspolaganju i u idućoj sezoni. Portugalac je tako jasno rekao kako želi zadržati našeg nogometnog maestra na San Siru. Podsjetimo, Modrić se ozbiljno premišlja hoće li odraditi još jednu sezonu u Milanu jer nisu uspjeli u zadnjem kolu Serie A izboriti Ligu prvaka.

- Modrić je igrač kojeg želimo zadržati. Već sam dvaput razgovarao s njim, a bude li potrebno, osobno ću otići po njega. Za nas predstavlja referentnu točku i želimo da bude dio momčadi i sljedeće sezone - istaknuo je Amorim.

- Razgovarali su s njim ljudi iz uprave, razgovarao sam i ja. Očekujemo da će nam se priključiti za nekoliko dana, ali sada mu je najvažnije da se odmori nakon Svjetskog prvenstva - dodao je trener Milana.

Talijanski mediji posljednjih dana također ističu da u klubu postoji velika želja za nastavkom suradnje s hrvatskim reprezentativcem. Prema pisanju ugledne Gazzette dello Sport, upravo je Amorim svojim izravnim kontaktom s Modrićem odigrao važnu ulogu u nastojanjima da ga uvjeri u ostanak.