Rusi povukli drastičan potez: Putin nije imao drugog izbora

Rusija je uvela zabranu izvoza dizelskog goriva kako bi pokušala ublažiti sve ozbiljniju krizu s opskrbom gorivom, koju Moskva povezuje s ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu. Odluku je u srijedu objavio ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak tijekom sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom. "Zabrana izvoza dizelskog goriva uvedena je danas. To će nam omogućiti povećanje opskrbe domaćeg tržišta tijekom srpnja", rekao je Novak.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade na ruski energetski sektor, posebice na rafinerije, skladišta nafte i terminale. Ti napadi, prema ruskim tvrdnjama, doveli su do nestašica goriva i rasta cijena u pojedinim dijelovima zemlje, kao i na područjima pod ruskom okupacijom.

U nekim regijama građani su se suočili s dugim čekanjima na benzinskim postajama zbog ograničene dostupnosti goriva. Novak je priznao da situacija ostaje "izazovna" te da problemi na benzinskim postajama izazivaju zabrinutost među stanovništvom. Ruska vlada najavila je i dodatne mjere za stabilizaciju tržišta, među kojima su maksimalno povećanje kapaciteta postojećih rafinerija te skraćivanje ili odgađanje planiranih radova na održavanju postrojenja. Prema navodima Kremlja, zabrana se neće odnositi na izvoz dizela koji se odvija na temelju postojećih međunarodnih državnih sporazuma, a trebala bi biti na snazi do 31. srpnja.

Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je snimke za koje tvrdi da prikazuju posljedice ukrajinskog napada na rafineriju nafte Saratov na jugozapadu Rusije. Ukrajinska vojna obavještajna služba priopćila je da je napad izveden u suradnji sa sigurnosnim službama i graničnom stražom. "Postrojenje se nalazi među ključnim rafinerijama agresorske države i kontinuirano opskrbljuje rusku vojsku gorivom", objavila je ukrajinska obavještajna služba.

Dok se Rusija suočava s problemima u opskrbi energentima, ukrajinske vlasti istodobno izvještavaju o novim ruskim napadima. Dio stanovnika južnog ukrajinskog lučkog grada Hersona ostao je bez električne energije nakon ruskih udara, a ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom noći lansirala 94 drona i dvije balističke rakete. Ukrajinska protuzračna obrana, prema njihovim navodima, oborila je 72 drona.