Ministarstvo predlaže 1,33 eura po djetetu za školsku prehranu, isto kao i lani

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izradilo je prijedlog Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2026./2027., prema kojoj će država za svakog učenika koji redovito pohađa osnovnu školu za prehranu izdvojiti 1,33 eura za dane kada je na nastavi. Iznimno, za učenike koji u školskoj godini 2026./2027. pohađaju osnovnu školu uključenu u eksperimentalni program cjelodnevne škole, izdvajat će se dva eura. To su isti iznosi kao i u prošloj školskoj godini, što znači da Ministarstvo smatra da iznos ne treba mijenjati unatoč porastu cijena hrane i inflaciji u proteklih godinu dana. Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima za prehranu i nacionalnim smjernicama. Vlada može, sukladno raspoloživim sredstvima državnoga proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju i sufinanciranju prehrane. Ministarstvo će županijama i gradovima, osnivačima škola, mjesečno osigurati sredstva na temelju broja učenika.

"Odlukom se obvezuju osnivači da doznačena financijska sredstva koriste isključivo za financiranje odnosno sufinanciranje prehrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ima pravo praćenja utroška doznačenih financijskih sredstava te preispitivanja namjenskog korištenja sredstava. Neutrošena financijska sredstva kao i nenamjenski utrošena sredstva osnivači su dužni vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske do 31. siječnja 2027. godine za prvo polugodište i do 31. srpnja 2027. za drugo polugodište", navodi se u prijedlogu odluke. Prema prikupljenim podacima, u školskoj godini 2025./2026. prehrana je bila organizirana u 932 matične i 1044 područne škole, od kojih neke nemaju školsku kuhinju i blagovaonicu. U prehranu je prosječno mjesečno bilo uključeno 293.763 od ukupno 299.860 učenika osnovnih škola, iz čega proizlazi da je jedan obrok dnevno imalo 97,96 posto učenika. Ministarstvo je prijedlog Odluke poslalo na javno e-savjetovanje. U jednom od komentara pozdravlja se nastavak financiranja školske prehrane za učenike osnovnih škola jer se radi o iznimno važnoj mjeri koja doprinosi jednakim mogućnostima za svu djecu te potiče zdrave prehrambene navike, no predlaže se povećanje iznosa financiranja.

"U proteklom razdoblju značajno su porasli troškovi nabave prehrambenih proizvoda, energenata, prijevoza i rada, zbog čega je u brojnim školama sve teže osigurati kvalitetan, nutritivno uravnotežen obrok u skladu s propisanim Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi. Trenutačni iznos često nije dostatan za pripremu obroka koji zadovoljava propisane standarde kvalitete i raznolikosti", stoji u jednom od prijedloga u javnoj raspravi. Ministarstvu je upućen i prijedlog da se uvede godišnje usklađivanje iznosa financiranja s rastom cijena hrane i inflacijom, kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava školske prehrane bez potrebe za donošenjem novih odluka svake godine. Za sufinanciranje prehrane osnovnoškolaca država godišnje izdvaja više od 70 milijuna eura.