Jedan od najmoćnijih ruskih oligarha prvi put otvoreno progovorio: 'Ovo bi moglo završiti katastrofom'

Jedan od najmoćnijih ruskih oligarha javno je upozorio da se Rusija nalazi na opasnoj prekretnici te da bi nastavak rata u Ukrajini mogao imati ozbiljne posljedice ne samo za tu zemlju, nego i za cijelu Europu. Njegove poruke izazvale su veliku pozornost jer dolaze od čovjeka koji godinama nije bio dio oporbe, već samog gospodarskog vrha bliskog Kremlju. Kako piše The Economist, ruski milijarder , jedan od najvećih svjetskih proizvođača gnojiva i najbogatijih industrijalaca u Rusiji, u više od 60 sati razgovora s tim uglednim britanskim tjednikom iznio je dosad najopsežniju javnu kritiku smjera kojim njegova zemlja ide od početka rata u Ukrajini.

Iako nije otvoreno pozvao na odlazak ruskog predsjednika Vladimira Putina, Meljničenko smatra da bi Rusija trebala napustiti model vlasti u kojem sve ovisi o jednom čovjeku. Prema njegovu mišljenju, bez dubokih političkih promjena zemlja će se suočiti s još ozbiljnijim krizama. Posljedice rata više ne osjećaju samo na bojišnici nego i u svakodnevnom životu građana. Nakon ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu u pojedinim dijelovima zemlje pojavili su se redovi za gorivo, dok su na benzinskim postajama zabilježeni i fizički sukobi.

Istodobno raste nezadovoljstvo zbog prisilne mobilizacije, a kritike rata sve češće šire i ruski influenceri putem društvenih mreža. To je, smatra Meljničenko, u suprotnosti sa službenim porukama Kremlja da se tzv. "specijalna vojna operacija" odvija prema planu. Iako ne očekuje skori gospodarski kolaps niti masovne prosvjede, tvrdi da sve više Rusa smatra kako je država zapala u slijepu ulicu.

Prema pisanju The Economista, Meljničenko upozorava da bi Putin, suočen s rastućim nezadovoljstvom u zemlji, mogao pokušati učvrstiti vlast dodatnom eskalacijom rata ili još snažnijom represijom prema vlastitim građanima. U najcrnjem scenariju, kaže, postoji čak i bojazan od uporabe taktičkog nuklearnog oružja kako bi se zastrašili europski saveznici Ukrajine. Ipak, većina zapadnih sigurnosnih analitičara i dalje smatra da je takav razvoj događaja malo vjerojatan.

U razgovoru za The Economist Meljničenko iznio je tri scenarija za budućnost Rusije, a nijedan od njih ne smatra poželjnim. Prvi je potpuni raspad države, koji bi mogao dovesti do borbe različitih skupina za kontrolu nad prirodnim bogatstvima i nuklearnim arsenalom. Drugi scenarij podrazumijeva da Rusija postane gospodarski i politički ovisna o nekoj drugoj sili, ponajprije Kini, koja bi je koristila kao izvor sirovina i strateški tampon prema Zapadu. Druga mogućnost u tom scenariju jest osiromašena Rusija na europskoj periferiji, što bi dugoročno moglo potaknuti novi val nacionalizma i sukoba. Treći scenarij uspoređuje sa Sjevernom Korejom – zatvorena država, izolirana od svijeta, bez gospodarskog razvoja i u trajnom sukobu s međunarodnom zajednicom. Prema njegovim tvrdnjama, upravo se o takvom modelu navodno raspravlja unutar dijela ruskog državnog vrha.

Meljničenko smatra da ni Rusija ni Zapad ne bi smjeli težiti daljnjoj eskalaciji sukoba, nego pronaći način za dugoročan suživot i stabilnost. Kako navodi The Economist, pritom ne govori iz perspektive zagovornika demokracije ili ljudskih prava, nego prije svega kao gospodarstvenik koji smatra da Rusija može opstati jedino ako postane predvidljivija država, s manje političke represije i većom raspodjelom moći.