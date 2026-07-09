Europski parlament odobrio špijuniranje poruka

Europski parlament u četvrtak je odobrio produljenje primjene privremene uredbe koja pružateljima određenih elektroničkih komunikacijskih usluga omogućuje dobrovoljno otkrivanje, prijavljivanje i uklanjanje materijala povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece na internetu. Time će postojeća pravila ostati na snazi do 2028. godine ili do donošenja trajnog europskog zakonodavnog rješenja.

Prijedlog za odbacivanje uredbe nije dobio potrebnu apsolutnu većinu od 361 glasa u Europskom parlamentu. Za odbacivanje glasovalo je 314 zastupnika, protiv je bilo 276, dok je 17 zastupnika bilo suzdržano. Budući da apsolutna većina nije postignuta, uredba je ostala na snazi.

Tijekom glasovanja zastupnici su prihvatili izmjenu kojom se uvodi izuzeće za komunikaciju zaštićenu potpunim enkripcijskim sustavima (end-to-end encryption). Istodobno nije prošao prijedlog prema kojem bi se skeniranje privatnih komunikacija ograničilo isključivo na osobe za koje postoji sudski nalog ili osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela. Za taj je amandman glasovalo 322 zastupnika, a protiv 255, no ni taj prijedlog nije dobio potrebnu apsolutnu većinu.

Privremena uredba omogućuje pružateljima komunikacijskih usluga da dobrovoljno otkrivaju sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem djece u nekriptiranim privatnim komunikacijama. Obuhvaća pojedine američke platforme i usluge elektroničke pošte koje već primjenjuju takve sustave. Komunikacija zaštićena end-to-end enkripcijom, poput poruka na WhatsAppu, nije obuhvaćena tim pravilima, a europski pružatelji usluga razmjene poruka i elektroničke pošte dosad uglavnom nisu primjenjivali takve sustave.

Istodobno se nastavljaju pregovori o uredbi o sprečavanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu, poznatoj kao CSAM uredba ili "Chat Control 2.0". Pregovori bi se trebali nastaviti u rujnu. Trajna uredba, o kojoj se pregovara već nekoliko godina, trebala bi definirati dugoročna pravila za suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu na razini cijele Europske unije.