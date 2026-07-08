Vučić žestoko prozvao Hrvatsku: 'Dok sam predsjednik, to se neće dogoditi'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je kritizirao Hrvatsku zbog njezina stava prema europskom putu Srbije, poručivši kako ga nije iznenadilo protivljenje otvaranju Klastera 3 u pristupnim pregovorima s Europskom unijom. U razgovoru za RTS ustvrdio je da Hrvatska želi vidjeti Srbiju 'slabu i na koljenima', a osvrnuo se i na hrvatske medije, NATO te stanje Vojske Srbije, prenosi Informer.

Komentirajući izvještavanje hrvatskih medija o protivljenju otvaranju Klastera 3, Vučić je rekao kako u tome ne vidi ništa novo. 'Što se tiče naših hrvatskih susjeda, ništa novo, ništa neočekivano. Oni vole vidjeti Srbiju na koljenima, slabu Srbiju, siromašnu Srbiju, poniženu Srbiju. Ono što danas rade Crnoj Gori, željeli bi raditi i Srbiji. Dok sam predsjednik Srbije, ili dok budem obnašao bilo koju dužnost u Srbiji, to se neće dogoditi', rekao je Vučić.

Dodao je kako su hrvatski mediji istoga dana objavili prognozu Međunarodnog monetarnog fonda prema kojoj bi Srbija do 2031. godine mogla biti među pet europskih zemalja s najvećom stopom gospodarskog rasta, no tvrdi da su tu informaciju ubrzo uklonili. 'Za to nije zaslužan nitko drugi, nego građani Srbije i svi mi koji smo vrijedno radili. To je za nas najvažnije. Hrvatski mediji to su isprva objavili, a zatim brzo uklonili kada su shvatili da je riječ o velikom priznanju Srbiji i našem radu', ustvrdio je.

Vučić je također optužio Hrvatsku da je u NATO-u upozoravala na jačanje Vojske Srbije, istaknuvši kako Srbija više neće dopustiti da bude, kako je rekao, 'vreća za udaranje'. 'Svima poručujem da Srbija nije slaba država, da nikada više neće biti slaba i da više nikada neće biti vreća za udaranje. Tko god pomisli ugroziti teritorijalni integritet Srbije ili izvršiti agresiju na našu zemlju, morat će se suočiti s onim što imamo. Ako pogledamo kakve je gubitke NATO imao 1999. godine, danas bi oni bili stostruko ili tisuću puta veći. To govorim prije svega kao sredstvo odvraćanja', rekao je.

Prema njegovim riječima, Vojska Srbije danas je višestruko snažnija nego 1999. godine te je sposobna zaštititi teritorijalni integritet države. Govoreći o odnosima s Hrvatskom, Vučić je poručio da Srbija poštuje svog susjeda, ali i naglasio da neće odgovarati na kritike hrvatskog predsjednika. 'Tako ćemo nastaviti i ubuduće. Na, kako ih nazivam, glupe i besmislene primjedbe hrvatskog predsjednika neću odgovarati. Mi poštujemo Hrvatsku, koja ima iznimno snažnu vojsku i članica je NATO-a. Mi nismo članica NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo biti njegov dio. Želimo sami odlučivati o svojoj sudbini i zato moramo biti vrlo jaki', poručio je.

Na kraju je zaključio kako Srbija, prema njegovim riječima, više nikada neće dopustiti da bude plijen drugih država. 'Srbija više nikome neće biti plijen, kao što je bila ne samo 1999. godine, nego i tijekom Drugog svjetskog rata, brojnih drugih sukoba, pa i ratova devedesetih', zaključio je Vučić.