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Danijel Prerad
Autor
Danijel Prerad

Ovo je najbolji primjer kako neriješeni računi iz povijesti opterećuju sadašnjost i budućnost

08.07.2026. u 17:44

Čak je i čelnik sindikata Solidarnost Lech Walesa skinuo ukrajinsku značku, koju je nosio od početka ruske agresije, i rekao da neće više surađivati s predsjednikom Ukrajine Zelenskim

Nedavna odluka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da imenuje jednu ukrajinsku vojnu jedinicu po Ukrajinskoj ustaničkoj vojski (UPA) iz 2. svjetskog rata, a koju Poljska smatra odgovornom za brojne zločine nad Poljacima, zakompliciralo je poljsko-ukrajinske odnose koji su od početka ruske agresije bili izuzetno dobri, u smislu podrške Ukrajini u tom sukobu. Imale su te dvije države problema i ranije, a glavni je bilo različito povijesno sagledavanje UPA vojske koju Ukrajina smatra domoljubnom vojskom koja se borila i protiv Nijemaca i Rusa, ali je u tom sukobu UPA činila zločine protiv Poljaka te je pred kraj rata ušla i u kolaboraciju s Nijemcima.

Ključne riječi
Zelenski spor povijest Njemačka Ukrajina Poljska

Komentara 2

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Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
18:23 08.07.2026.

Kada je međunarodna zajednica (čitaj: Zapad) nesposobna na vrijeme okončati rat dosljednijim i učinkovitijim djelovanjem, dolazi do otvaranja novih fronti. Da su u našem slučaju zaustavili srpsku agresiju i već ih 1991. izbombardirali, a ne čekali 1995. i 1999. bilo bi puno manje žrtava. Ovako se sve produljilo, na kraju su se i dvije žrtve - Hrvati i Bošnjaci - međusobno počeli tući, što je glavnom agresoru išlo na ruku i vjerojatno je i sam eksploatirao, a vjerojatno i poticao napetosti među njima.

Avatar Lugarin50
Lugarin50
18:20 08.07.2026.

Svakome prema zasluzi ,Zoki je u magarećej klupi

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