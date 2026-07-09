Ultrakapitalist Donald Trump povukao je do sada svoj najsocijalističkiji potez. Stigle su Freedom Fuels. – Prva Freedom Fuel pumpa u mreži otvorena je u Philadelphiji, cijena goriva snižena je tamo na 3,47 dolara za galon na inicijativu našeg 47. predsjednika. Predsjednik Trump predvodi napor da se snizi cijena goriva ovog ljeta, čime će više novca ostati u vašim džepovima, stoji u poruci Bijele kuće objavljenoj na društvenim mrežama povodom otvaranja prve pumpe iz novog Trumpovog programa Freedom Fuels. Sve je garnirano i videom u kojem oduševljeni kupci zahvaljuju Trumpu na nižim cijenama goriva. To i jest činjenica jer je prosječna cijena goriva u Americi 3,79 dolara za galon, toliko je bila 7. srpnja kada je nova Trumpova akcije proglašena. Ali, na isti su datum Havaji, Kalifornija i Washington imali prosječne cijene goriva čak iznad pet dolara za galon.

Zadnji val poskupljenja goriva u Americi je, dakako, izravna posljedica obnovljenih sukoba s Iranom. Lansiranje lanca jeftinijeg goriva dolazi nakon što je Trump obećao sniziti cijene goriva putem nove mreže benzinskih postaja Freedom Fuel Network, koja uključuje 25 pumpi diljem šireg područja Philadelphije, od kojih se većina nalazi u Pennsylvaniji i nekoliko u New Jerseyju. Bijela kuća je naznačila da mrežom upravlja trgovac koji je svoje postaje označio kao Freedom Fuel kako bi se uskladio s Trumpovim nastojanjima za nižim troškovima energije. – Ovaj trgovac preuzima vodstvo, a drugi bi trebali slijediti, ranije je rekao Trump. Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da tvrtka koja posjeduje 25 postaja nije povezana s Trumpovom administracijom i ne prima savezne subvencije. Objašnjeno je i kako je moguće da prodaje gorivo značajno jeftinije od uobičajenih cijena.

Navodno postaje snižavaju cijene prihvaćanjem manjih profitnih marži. Svemu su prethodili populistički pozivi koji su također jako daleko od kapitalizma i tržišne utakmice koje Trump tako gorljivo zastupa. Uvođenje slijedi nakon Trumpovog poziva trgovcima gorivom da odmah snize cijene na benzinskim postajama, tvrdeći da bi potrošači trebali plaćati manje jer su se terminske cijene sirove nafte povukle na razine prije nedavnog sukoba SAD-a i Izraela s Iranom. Iako se nacionalni prosjek kretao oko 3 dolara po galonu, Trump je pozvao trgovce da ciljaju cijene bliže 2,50 dolara po galonu. Iako vidimo da se taj prosjek značajno i digao nakon obnavljanja napetosti. Također je optužio neke tvrtke za napuhavanje cijena i upozorio da bi savezna vlada mogla početi istraživati ako cijene ostanu povišene. Ova očito populistička mjera logično je naišla na odobravanje. – Hvala, Trumpe, što si mi uštedio nešto novca, rekao je kupac iz Philadelphije u videu koji je priložila Bijela kuća objavi o novom lancu. U Pennsylvaniji gdje se nalazi grad Philadelphia je prosječna cijena galona benzina 3,98 dolara.