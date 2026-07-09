FOTO Zrakoplov u nekoliko minuta nestao s radara, sada mu pronašli olupinu: Objavljena posljednja poruka iz kokpita

Nakon višesatne potrage pakistanske spasilačke službe pronašle su olupinu teretnog zrakoplova Boeing 737 koji je nestao tijekom leta iz Karachija prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sudbina pet članova posade koji su bili u zrakoplovu još uvijek nije poznata, a potraga se nastavlja. Teretni Boeing 737-400F privatne kompanije K2 Airways poletio je u utorak navečer iz Karachija prema Sharjahu, no nedugo nakon polijetanja izgubio je kontakt s kontrolom leta. U zrakoplovu nije bilo putnika, već samo pet članova posade.

Kako piše BBC, olupina je pronađena nakon približno 12 sati intenzivne potrage, oko 53 nautičke milje južno od obalnog grada Ormare u Arapskom moru. U akciji su sudjelovali pakistanska mornarica, ratno zrakoplovstvo, spasilačke službe i više plovila koja su se nalazila u tom području. Prema podacima pakistanskih zrakoplovnih vlasti, posada je nekoliko minuta prije nestanka prijavila probleme s navigacijskim sustavom. Oko 21:21 po lokalnom vremenu zrakoplov je naglo izgubio visinu, nakon čega je prekinuta radijska komunikacija i izgubljen radarski kontakt.

PN and PMSA after 12 hours of Search & Rescue operations in deep Sea have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Cargo B737 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of ORMARA. pic.twitter.com/0dZpj8s7u3 — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 8, 2026

Podaci servisa Flightradar24 pokazali su neuobičajeno ponašanje zrakoplova u posljednjim trenucima leta. Boeing je najprije počeo gubiti visinu, zatim je nakratko ponovno dobio na visini, da bi ubrzo uslijedilo vrlo strmo poniranje. Posljednji signal zabilježen je na visini od približno 1.100 stopa, uz iznimno veliku brzinu spuštanja od oko 22.400 stopa u minuti. Flightradar24 je također objavio kako je tijekom dijela leta zrakoplov bio izložen smetnjama GNSS navigacijskog sustava, što je moglo utjecati na kvalitetu podataka o njegovu kretanju. Nakon izlaska iz područja smetnji prijenos podataka ponovno je uspostavljen, no samo nakratko prije nego što je zrakoplov nestao s radara.

Kako navodi Gulf News, jedna od posljednjih poruka koju je posada uputila kontroli leta sadržavala je riječi: "rolling or floating, 1732"(prevedeno: valjanje ili lebdenje), što istražitelji smatraju jednom od posljednjih komunikacija prije nesreće. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima nestalih članova posade te naložio svim nadležnim službama da nastave potragu koristeći sve raspoložive resurse.

Zrakoplov koji se srušio bio je Boeing 737-400F proizveden 1999. godine. Isprva je letio kao putnički zrakoplov za ruski Aeroflot, potom za indonezijsku Garudu, a 2012. godine prenamijenjen je u teretnu verziju. K2 Airways, čiji je bio dio flote, privatni je pakistanski prijevoznik sa sjedištem u Karachiju, a upravo je ovaj Boeing bio jedini zrakoplov kojim je tvrtka raspolagala.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Istražitelji će analizirati tehničko stanje zrakoplova, posljednju komunikaciju s kontrolom leta, moguće navigacijske smetnje te meteorološke uvjete u trenutku nesreće. Stručnjaci upozoravaju da je prerano donositi bilo kakve zaključke dok istraga ne bude dovršena. Ovo je jedna od najozbiljnijih zrakoplovnih nesreća u Pakistanu posljednjih godina. Posljednja velika tragedija dogodila se 2020. godine, kada se zrakoplov Pakistan International Airlinesa srušio pri slijetanju u Karachi, pri čemu je poginulo 97 od ukupno 99 ljudi u zrakoplovu.