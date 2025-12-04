Kad bi došlo do globalnog sukoba: Ovo bi bile najsigurnije zemlje na svijetu

Geopolitičke tenzije posljednjih mjeseci – od međusobnih prijetnji EU i Rusije, preko nestabilnosti na Bliskom istoku, do rasta napetosti između SAD-a i Venezuele – ponovno su otvorile pitanje: gdje bi u slučaju globalnog sukoba bilo najsigurnije? Iako nitko ne želi vjerovati da bi svijet mogao skliznuti u novi veliki rat, stručnjaci često ističu da postoje zemlje koje bi zbog svoje geografske udaljenosti, neutralnosti ili prirodnih uvjeta vjerojatno bile pošteđene najgorih posljedica. U nastavku britanski Metro donosi pregled najčešće spominjanih sigurnih zemalja, s kratkim objašnjenjem zašto bi baš one mogle biti dobar izbor za skrivanje od svjetskog kaosa.

Antarktika

Antarktika, smještena na krajnjem jugu planeta, smatra se jednom od najsigurnijih lokacija u slučaju nuklearnog sukoba. Ogromna udaljenost od zemalja s nuklearnim arsenalom čini je gotovo nedostižnom metom. S više od 14 milijuna četvornih kilometara prostora, mjesta za skloništa ne bi nedostajalo, iako bi okrutne temperature i stalni led mnogima predstavljali ozbiljan izazov za preživljavanje.

Foto: Ilustracija/Pixabay

Island

Island je kroz povijest zadržao status jedne od najmirnijih zemalja svijeta – nikad nije bio meta invazije niti je sudjelovao u velikim ratovima. Iako pruža logističku podršku Ukrajini, njegova geografska izolacija čini ga gotovo sigurnim od klasičnih vojnih napada. Ipak, u slučaju masovnih nuklearnih udara u Europi, minimalne količine radioaktivnog otpada mogle bi doseći i islandske obale.

Novi Zeland

Druga najmirnija zemlja na Globalnom indeksu mira. Vlada se uglavnom drži neutralnosti, a planinski teren dodatno olakšava sklanjanje stanovništva. Iako pruža financijsku potporu Ukrajini, Novi Zeland je predaleko da bi Rusija ili bilo koja druga sila imala razloga napasti ga u slučaju sukoba sa Zapadom.

Švicarska

Švicarska je sinonim za neutralnost, čak i tijekom Drugog svjetskog rata. Planine, zatvoren geografski položaj i mreža podzemnih skloništa daju joj ogromnu prednost u slučaju globalne krize. Ne isporučuje oružje Ukrajini, što je neki kritiziraju, no to znači i da je Rusija vjerojatno ne bi doživjela kao neprijatelja.

Grenland

Najveći otok na svijetu, pod upravom Danske, gotovo je potpuno izoliran. Stanovništvo od tek 56.000 ljudi, slaba politička uključenost i goleme udaljenosti čine ga izrazito niskoprioritetnim ciljem u bilo kakvom globalnom sukobu. Oštra klima ga dodatno čini odbojnim na bilo kakav oblik invazije.

Indonezija

Indonezija se drži van velikih sukoba, a svoju vanjsku politiku naziva „slobodnom i aktivnom“. Ne svrstava se uz velike blokove i naglašava važnost svjetskog mira, što je čini vrlo sigurnom u slučaju međunarodnih napetosti. Indonezija ima važnu stratešku poziciju te zbog velikog broja stanovnika i ekonomske važnosti, vrlo vjerojatno bi nastavila biti van bilo kakvog sukoba

Tuvalu

Ovaj mali pacifički otok, smješten između Havaja i Australije, broji samo oko 11.000 stanovnika. Zbog slabih resursa i skromne infrastrukture ne predstavlja nikakvu stratešku vrijednost većim silama, što ga čini jednim od najvjerojatnijih mjesta koja bi ostala netaknuta.

Argentina

Iako je Argentina bila u ratu sa Ujedinjenim Kraljevstvom 1982. godine zbog Falklandskih otoka, Argentina danas ima goleme poljoprivredne kapacitete – posebno pšenicu. U scenariju „nuklearne zime“, zemlja bi zahvaljujući skladištima i resursima imala mnogo veće šanse preživjeti od većine država.

Butan

Butan je 1971. proglasio potpunu neutralnost u svim sukobima prilikom svog učlanjenja u Ujedinjene narode. Okružen planinama i smješten između dviju velikih sila, Indije i Kine, teško bi postao izravna meta. Njegova izoliranost i tradicija miroljubive politike čine ga prirodnim kandidatom za sigurno utočište.

Foto: Nick Kaiser/DPA/PIXSELL

Čile

Čile se proteže 4.000 kilometara uz obalu Pacifika – udaljen koliko i put od Moskve do Madrida. Raznovrsni klimatski uvjeti, snažna poljoprivreda i dobra infrastruktura znače da zemlja može djelomično osigurati vlastitu opskrbu u krizama.

Fidži

Otočna država usred Pacifika, 2.700 milja od Australije. Bez velike vojske i bez ikakvog strateškog značaja, Fidži se redovito svrstava među najmirnije zemlje svijeta. Šume, bogat morski život i velika udaljenost čine ga prirodnim zakloništem.

Landscape of a tropical resort on Vanua Levu Island, Fiji.i Photo via Newscom Newscom/PIXSELL Foto: Rafael Ben-Ari/NEWSCOM

Južnoafrička Republika

JAR ima obilje vode, zemlje i plodnih područja. Moderne ceste, bolnice i energija olakšali bi organizaciju života ako bi se svijet našao u ozbiljnom kaosu. Zbog svoje lokacije i relativno male uloge u trenutnim sukobima, izbjegla bi većinu ratnih prijetnji.