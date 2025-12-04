Njihovi brodovi bit će naoružani moćnim raketama: Odlučni su suprotstaviti se ruskim podmornicama

U posljednje dvije godine, broj ruskih plovila koja se približavaju britanskim vodama porastao je za 30 posto, što je potaknulo snažan odgovor dužnosnika odlučnih suprotstaviti se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Brodovi Kraljevske mornarice, zaduženi za praćenje ruskih podmornica, opremljeni su impresivnim raketama dugog dometa "STRATUS". Vlada je potvrdila da će nove fregate Kraljevske mornarice tipa 26 nositi ove razorne jurišne rakete. Rakete STRATUS su teško uočljivo krstareće oružje namijenjeno za dugotrajno djelovanje protiv ciljeva na kopnu ili moru. Britanske fregate tipa 26 patrolirat će morima između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva u nastojanju da se suprotstave rastućoj prijetnji Vladimira Putina.

U protekle dvije godine zabilježen je porast od 30 posto u broju ruskih brodova koji su uočeni kako ulaze u britanske vode. Napetosti su dodatno eskalirale nakon što je Vladimir Putin otvoreno odbio mirovni prijedlog Donalda Trumpa za okončanje rata u Ukrajini. Putin je zaprijetio da je Rusija spremna za rat s NATO-om, očito želeći izazvati oštru reakciju. Izjavio je: "Ne planiramo ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i započne, mi smo odmah spremni", poručio je.

Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici sve su više zabrinuti zbog prijetnje koju Moskva predstavlja za vitalne podmorske kabele i cjevovode. Napadi na ovu ključnu infrastrukturu mogli bi uzrokovati "katastrofalne poremećaje" financijskih i komunikacijskih sustava, upozorio je u rujnu Odbor za nacionalnu sigurnosnu strategiju.

"U ovom vremenu duboke globalne nestabilnosti, dok se u našim vodama otkriva sve više ruskih brodova, moramo surađivati ​​s međunarodnim partnerima kako bismo zaštitili našu nacionalnu sigurnost. Ovaj povijesni sporazum s Norveškom jača našu sposobnost zaštite naših granica i kritične infrastrukture o kojoj ovise naše nacije", kazao je premijer Keir Starmer.

Ministar obrane John Healey rekao je: "U ovom novom dobu prijetnji i s rastućom ruskom aktivnošću u sjevernom Atlantiku, naša snaga dolazi iz tvrde moći i snažnih saveza. Kada su naša kritična infrastruktura i vode ugrožene, mi se angažiramo". Odgovarajući na pitanje konzervativnog zastupnika Bena Obese-Jectyja, ministar obrane Luke Pollard rekao je da Kraljevska mornarica ima „zahtjev pod nazivom Buduće ofenzivno površinsko oružje (FoSUW) koje će osigurati protubrodsko oružje dugog dometa s mogućnostima napada na kopno, kompatibilno s vertikalnim lansirnim sustavom Mk41“, piše Mirror.

Podsjetimo, kako piše Hina Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška potpisat će novi sporazum o obrambenoj suradnji u četvrtak, planirajući zajednički upravljati flotom fregata za lov na ruske podmornice u sjevernom Atlantiku, objavilo je britansko ministarstvo obrane. Ovaj ugovor dolazi nekoliko mjeseci nakon objave da je Norveška kupila najmanje pet fregata tipa 26 od britanske grupe BAE Systems, za iznos od 11.5 milijardi eura.Prema odredbama novog sporazuma, koji ovog četvrtka moraju potvrditi tijekom posjeta norveški premijer Jonas Gahr Støre i njegov ministar obrane Tore Sandvik, dvije će zemlje na poseban način upravljati flotom od najmanje 13 fregata, osam britanskih i pet kojima zapovijeda Oslo. Ova flota, sposobna za brzo raspoređivanje bilo gdje, posebice će osigurati praćenje ruskih podmornica i zaštitu britanske kritične infrastrukture, ističe se u priopćenju za javnost, ne navodeći od kojeg datuma će biti operativna.