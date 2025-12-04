Preokret u pregovorima? Oglasila se Bijela kuća, a Trump poručio: 'Putin bi želio okončati rat'

Rustem Umerov, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, sastat će se danas u Miamiju sa posebnim izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima koji proizlaze iz ruskog rata u Ukrajini, rekla je novinarima Olha Stefanišina, ukrajinska veleposlanica u SAD-u javlja Kyiv Independent. "Rustem Umerov, šef delegacije, koji nema drugog posla osim pregovaranja s američkim i europskim saveznicima, sutra će sletjeti u SAD kako bi se ponovno sastao s delegacijom“, citirana je Stefanišina.

Bijela kuća je potom potvrdila da će se u četvrtak u Miamiju sastati Witkoff s Umerovim. Sastanak će se održati nakon što je Witkoff u utorak u Moskvi proveo gotovo pet sati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a pregovori za koje Kremlj tvrdi da nisu donijeli "kompromis" o okončanju rata u Ukrajini. Američki predsjednik Trump rekao je da su razgovori na kojima je prisustvovao i njegov zet Jared Kushner bili "razumno dobri", ali je dodao da je prerano reći što će se dogoditi jer "za tango je potrebno dvoje". Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybhia rekao je da Rusija mora "prekinuti krvoproliće".

Na pitanje novinara vjeruju li Witkoff i Kushner da Putin istinski želi okončati rat, Trump je rekao: "Putin bi želio okončati rat. To je bio njihov dojam." Ranije u srijedu, Zelenski je rekao da će se sastanak između američkih i ukrajinskih pregovarača održati "u narednim danima". Razgovori SAD-a i Rusije u Kremlju uslijedili su nakon višednevnih sastanaka SAD-a s ukrajinskim i europskim čelnicima, nakon što je izražena zabrinutost da je nacrt mirovnog sporazuma previše nagnut prema ruskim zahtjevima, javlja BBC.

"Neki od američkih prijedloga izgledaju manje-više prihvatljivo, iako ih je potrebno dodatno raspraviti", rekao je Ušakov, dodajući da je ruski čelnik druge otvoreno kritizirao. Iako Ušakov nije dalje objašnjavao, između Moskve i Kijeva ostaju barem dvije glavne točke sporenja - sudbina ukrajinskog teritorija koji su zauzele ruske snage i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Kijev i njegovi europski partneri vjeruju da bi, čak i u slučaju mirovnog sporazuma, najučinkovitiji način odvraćanja Rusije od ponovnog napada u budućnosti bio dodjeljivanje Ukrajini članstva u NATO-u. Rusija se žestoko protivi takvom prijedlogu, a i Trump je više puta dao do znanja da nema namjeru pustiti Kijev u savez. Kremlj je u srijedu priopćio da je perspektiva pridruživanja Ukrajine NATO-u bila "ključno pitanje" o kojem se raspravljalo u Moskvi.