Obitelj ubojice možda bogatija za milijun dolara: Tko će pokupiti nagradu za prijavu počinitelja?

Velika novčana nagrada ponuđena za pronalazak osobe odgovorne za smrt Charlieja Kirka mogla bi završiti u rukama člana obitelji samog osumnjičenika, piše UNILAD. Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist, ubijen je u srijedu, 10. rujna, pred publikom studenata na Utah Valley University u Oremu, dok je sudjelovao na događaju organizacije Turning Point USA.

Nakon incidenta, FBI je ponudio do 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i uhićenja počinitelja. Tijekom potrage, savjetnik predsjednika Donalda Trumpa, Alex Bruesewitz, dodao je još 25.000 dolara na iznos nagrade, a zatim je konzervativni aktivist Robby Starbuck odlučio uložiti isti iznos.

Ubrzo nakon toga, milijarder Bill Ackman dao je svoje obećanje: milijun dolara nagrade. Ukupni fond narastao je tako na 1.150.000 dolara. Ackman se potom oglasio na Twitteru kako bi razjasnio može li obitelj 22-godišnjeg Tylera Robinsona – osumnjičenog za ubojstvo – dobiti nagradu ako su doprinijeli njegovom uhićenju.

“Mnogi su mi se javili zabrinuti da bi Tylerov otac mogao dobiti 1,2 milijuna dolara za prijavu vlastitog sina. To otvara nekoliko važnih pitanja,” napisao je Ackman. “Kako bi nagrade bile učinkovite u pronalaženju kriminalaca, one se moraju isplatiti čak i ako je primatelj kriminalac ili nešto gore. No, ako se ispostavi da je Tylerov otac bio umiješan u zločin ili da je svojim postupcima pridonio smrti Charlieja Kirka, tada će građanski ili kazneni postupci spriječiti isplatu nezaslužene nagrade.” Drugim riječima, ako se utvrdi da obitelj nije imala nikakvu povezanost sa zločinom – imaju pravo na nagradu. Ako jesu bili umiješani – nemaju.

Ackman je dodao i da su se pojavile informacije kako obitelj Robinson planira odreći svog prava na nagradu. “Dakle, da – nagrada će biti isplaćena osobi koju FBI navede kao izvor ključnih informacija koje su dovele do uhićenja Tylera Robinsona,” napisao je. “Stojim iza svoje riječi.”

Što se tiče toga tko je stvarno kontaktirao vlasti, raniji policijski izvještaji navode da to ipak nije bio Tylerov otac, već obiteljski prijatelj. U izvješću stoji: “Večer 11. rujna 2025., član obitelji Tylera Robinsona obratio se poznaniku obitelji, koji je zatim kontaktirao Ured šerifa okruga Washington i podijelio informaciju da je Robinson navodno priznao ili sugerirao da je odgovoran za zločin. Te informacije proslijeđene su Uredu šerifa okruga Utah i istražiteljima na mjestu događaja na Utah Valley University, kao i FBI-u.”