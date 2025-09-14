Marin Miletić: 'Charlieja Kirka nisu smaknuli zbog onog što je govorio. Ne možete ubiti istinu'

Mostov zastupnik Marin Miletić na društvenim mrežama osvrnuo se na atentat na američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka . U oštroj objavi Miletić tvrdi da Kirka nisu ubili zbog onoga što je govorio, nego zato što su ga „mladi slušali“; u tekstu također optužuje „ekstremnu ljevicu“, „wokere“ i „komunističke“ utjecaje za stvaranje atmosfere koja je, kako on tvrdi, dovela do ubojstva.

- Zašto su ubili Charlie Kirka? Neki tvrde da su ubili Kirka jer je govorio ono što ekstremna ljevica i mentalni komunisti ne žele čuti. Da je obitelj svetinja, da on želi sigurnu Ameriku bez migrantskih bandi i nereda, da želi Ameriku koja će njegovati kršćanske vrijednosti i da želi maknuti "smeće" kako je rekao wokera, promotora rodne ideologije i uništavača temelja naše civilizacije. Bio je kritičan i prema islamistima, a to se ne oprašta u glavama talibana.

Ali, ja mislim da nije Kirk zato ubijen. Jer je govorio. On je ubijen jer su njega mladi slušali. Jer su njega studenti slušali. Jer su ljudi suočeni snagom argumenata - mijenjali svoje stavova. Ubio ga je mladić kojeg će se otac sramiti dokle god bude disao. Nažalost i u Hrvatskoj imamo takvu djecu koja su izdala sve ono u što je njihova obitelj vjerovala i što je živjela. Obitelj ubojice je kršćanska, za Trumpa, ali sin je skrenuo u ljevičarsku bolesnu agendu, otrovan komunističkim tlapnjama. Izdao je time sve ono što vrijedi. Pisao po metcima komunjarske parole i ubio - kršćanskog istaknutog političara, supruga i oca dvoje malene djece.

Ostao sam osupnut komentarima nacionalističkih Jugoslavena koji žive u Hrvatskoj. Pripadnici wokerske agende, neke bivše ministrice, saborski zastupnici, govorit ću o tome ovih dana, koji su otvoreno ili kukavički (jer jesu kukavice) javno ili skrivećki podržavali i opravdavali ubojstvo čovjeka s kojim se ne slažu. I to je sve što morate znati o njima. Nema razlike između talibana, islamskih ekstremista i ostrašćene ljevice, mentalnih komunista u svijetu i u Hrvatskoj. Prvi se raznose bombama, sebe i druge zarobljeni duboko u nepoznavanju Boga i vlastitoj mržnji. Drugi opravdavaju ubijanje neistomišljenika, ako imaju priliku sami pucaju, riječima ili oružjem, kao i njihovi djedovi koji su ulazili u sela i gradove, nakon rata i ubijali nedužne Hrvate, katoličke svećenike - njih 664 u Jugi samo iz - mržnje prema Bogu.

Ono što oni ne razumiju jer pripadaju sjenama, vi možete nas ubiti, ali istinu koju mi živimo i svjedočimo nikada ubiti nećete. Jer mi slijedimo Onoga koji je gospodar cijelog svemira, Spasitelj svijeta i Otkupitelj čovjeka - Isusa Krista. On je Pobjednik. Mi smo pobjednici. To će svi shvatiti kada dođe vrijeme njihova prijelaza. A mi ostajemo vjerni i nećemo uzmaknuti niti centimetra. - stoji u objavi.