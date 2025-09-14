Naši Portali
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
KOMENTIRAO ATENTAT

Marin Miletić: 'Charlieja Kirka nisu smaknuli zbog onog što je govorio. Ne možete ubiti istinu'

People mourn following the fatal shooting of conservative activist Charlie Kirk
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 12:28

'Nažalost i u Hrvatskoj imamo takvu djecu koja su izdala sve ono u što je njihova obitelj vjerovala i što je živjela.'

Mostov zastupnik Marin Miletić na društvenim mrežama osvrnuo se na atentat na američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. U oštroj objavi Miletić tvrdi da Kirka nisu ubili zbog onoga što je govorio, nego zato što su ga „mladi slušali“; u tekstu također optužuje „ekstremnu ljevicu“, „wokere“ i „komunističke“ utjecaje za stvaranje atmosfere koja je, kako on tvrdi, dovela do ubojstva.

- Zašto su ubili Charlie Kirka? Neki tvrde da su ubili Kirka jer je govorio ono što ekstremna ljevica i mentalni komunisti ne žele čuti. Da je obitelj svetinja, da on želi sigurnu Ameriku bez migrantskih bandi i nereda, da želi Ameriku koja će njegovati kršćanske vrijednosti i da želi maknuti "smeće" kako je rekao wokera, promotora rodne ideologije i uništavača temelja naše civilizacije. Bio je kritičan i prema islamistima, a to se ne oprašta u glavama talibana.

Ali, ja mislim da nije Kirk zato ubijen. Jer je govorio. On je ubijen jer su njega mladi slušali. Jer su njega studenti slušali. Jer su ljudi suočeni snagom argumenata - mijenjali svoje stavova. Ubio ga je mladić kojeg će se otac sramiti dokle god bude disao. Nažalost i u Hrvatskoj imamo takvu djecu koja su izdala sve ono u što je njihova obitelj vjerovala i što je živjela. Obitelj ubojice je kršćanska, za Trumpa, ali sin je skrenuo u ljevičarsku bolesnu agendu, otrovan komunističkim tlapnjama. Izdao je time sve ono što vrijedi. Pisao po metcima komunjarske parole i ubio - kršćanskog istaknutog političara, supruga i oca dvoje malene djece.

Ostao sam osupnut komentarima nacionalističkih Jugoslavena koji žive u Hrvatskoj. Pripadnici wokerske agende, neke bivše ministrice, saborski zastupnici, govorit ću o tome ovih dana, koji su otvoreno ili kukavički (jer jesu kukavice) javno ili skrivećki podržavali i opravdavali ubojstvo čovjeka s kojim se ne slažu. I to je sve što morate znati o njima. Nema razlike između talibana, islamskih ekstremista i ostrašćene ljevice, mentalnih komunista u svijetu i u Hrvatskoj. Prvi se raznose bombama, sebe i druge zarobljeni duboko u nepoznavanju Boga i vlastitoj mržnji. Drugi opravdavaju ubijanje neistomišljenika, ako imaju priliku sami pucaju, riječima ili oružjem, kao i njihovi djedovi koji su ulazili u sela i gradove, nakon rata i ubijali nedužne Hrvate, katoličke svećenike - njih 664 u Jugi samo iz - mržnje prema Bogu.

Ono što oni ne razumiju jer pripadaju sjenama, vi možete nas ubiti, ali istinu koju mi živimo i svjedočimo nikada ubiti nećete. Jer mi slijedimo Onoga koji je gospodar cijelog svemira, Spasitelj svijeta i Otkupitelj čovjeka - Isusa Krista. On je Pobjednik. Mi smo pobjednici. To će svi shvatiti kada dođe vrijeme njihova prijelaza. A mi ostajemo vjerni i nećemo uzmaknuti niti centimetra. - stoji u objavi. 

Most atentat ubojstvo Marin Miletić Charlie Kirk

Avatar Samodesno
Samodesno
12:36 14.09.2025.

Bojim se da se ipak može. U Hrvatskoj istine nema ni u tragovima, ni u medijima ni kod političara.

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
13:34 14.09.2025.

A i ovaj je neka vrsta talibana. Talibani protiv talibana. Što može poći po zlu?

EJ
ejStef
13:27 14.09.2025.

Ne volim Most, koji se sveo na antisistemsku stranku, bilo im je jedino bitno biti protiv, pa se onda izmisli razlog, a Grmoja i njegova mašta raznih konstrukcija nadilazi čak i lijeve medije, koji zapravo samo lupaju floskule. Ovdje ima ipak jedna nadogradnja na te floskule... Ovaj puta je Miletić u pravu, ovo je razotkrilo ljevicu koja je sada s verbalne i fizičke agresija prešla na viši nivo. Više se etiketiranjem, kontrolom medija, utjecajem na politiku i dernjavom ne može pokriti šupljina woke, LGBT i zelenih politika, a razotkrivanje je nešto od čega svaka ideologija strepi... Tu se vidi i intelektualni deficit lijevih, naročito aktivista, gdje se čovjek mora zapitati koji je IQ dotičnih, a takvi su ugurani i vladaju medijima, politikom, birokracijom, oni donose i provode zakone, itd. Najgore je da su preuzeli i znanost (sveučilišta uvijek prvo preuzmu)... Kirk je imao problem, što je udario dijalogom i diskusijom na jednu od osnova progresivno lijeve ideologije, a to je indoktrinacija studenske populacije. Očito su ga morali maknuti...

