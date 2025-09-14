Ljudi dobivaju otkaze zbog navodnog slavljenja ubojstva Charlieja Kirka, sve djeluje kao koordinirana akcija

Deseci objava na društvenim mrežama o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uključujući i one koje su slavile njegovu smrt, postali su meta organizirane online kampanje. Konzervativni aktivisti, republikanski političari i posebna internetska stranica koriste te objave kako bi kaznili njihove autore - čak i kada se radi o anonimnim korisnicima s malim brojem pratitelja.

Među onima koji predvode ovakve akcije su poznata krajnje desna influencerica Laura Loomer, republikanski senator i stranica nazvana Expose Charlie’s Murderers. Upravo je ta stranica, čije je vlasništvo registrirano anonimno, objavila kako je do subote u podne zaprimila gotovo 30.000 prijava korisnika koji su navodno komentirali ili se rugali ubojstvu Kirka. Iako je trenutačno javno dostupno tek nekoliko desetaka objava, administratori najavljuju da će stranica uskoro postati pretraživačka baza podataka s imenima, lokacijama i zanimanjima. Mnogi od označenih korisnika tvrde da se nisu identificirali kao aktivisti niti pozivali na nasilje, no njihovi osobni podaci sada kruže internetom. Stranica je otvorila i X profil, dok je Loomer na toj platformi zaprijetila da će “učiniti slavnim svakoga tko slavi Kirkovu smrt” te im “uništiti budućnost i karijeru”.

CNN, koji je prikupio informacije o cijelom slučaju, navodi kako se na X-u pojavio i “Trophy Case” - niz objava u kojima se u stvarnom vremenu evidentira tko je navodno ostao bez posla zbog svojih komentara. Nekoliko ljudi koji su komentirali Kirkovu smrt već je izgubilo radna mjesta. Republikanska senatorica Marsha Blackburn iz Tennesseeja zatražila je smjenu zaposlenika Sveučilišta Middle Tennessee State zbog objave da ima “nula suosjećanja” za Kirkovu smrt - što je sveučilište potvrdilo i zaposlenika otpustilo. Slično se dogodilo i s učiteljima u javnim školama, ali i djelatnicima privatnih tvrtki poput Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers i NFL momčadi Carolina Panthers.

Čak je i DC Comics otkazao novu seriju stripova “Red Hood” nakon što je autorica Gretchen Felker-Martin na društvenim mrežama napisala kontroverzan komentar o Kirkovom ubojstvu. Osobe koje su se našle na meti ističu da primaju lavinu prijetnji i žive u strahu od fizičkih napada. Kanadska novinarka Rachel Gilmore poručila je kako je “užasnuta” reakcijom Kirkovih pristaša, iako nikada nije slavila njegovu smrt. Slično tvrdi i Rebekah Jones, bivša znanstvenica iz Floride, koja je policiji prijavila prijetnje nakon što su njeni osobni podaci objavljeni na spornoj stranici.

Stručnjaci upozoravaju da se radi o koordiniranoj kampanji uznemiravanja. Profesorica Laura Edelson sa Sveučilišta Northeastern kaže da je svrha stranice upravo “usmjeravanje i koordinacija prijetnji prema odabranim osobama”. Analitičari ističu da ovakve akcije dodatno potiču političke podjele. Stranica Expose Charlie’s Murderers već svojim imenom sugerira da su svi navedeni ljudi suodgovorni za ubojstvo, što, prema stručnjacima, otvara prostor za daljnje prijetnje i nasilje. Whitney Phillips, profesorica sa Sveučilišta Oregon, upozorava da se svaka kritika pokojnog Kirka sada pokušava prikazati kao neprijateljski čin protiv konzervativaca. “Time se stvara lažna slika kulturnog rata u kojem se kritičari prikazuju kao duhovni neprijatelji Amerike”, istaknula je za CNN.