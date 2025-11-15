Obavještajci razotkrili novi ruski manevar: Stiže im 12.000 ljudi, radit će u smjenama od 12 sati samo zbog jedne stvari

Rusija se priprema uvesti čak 12.000 sjevernokorejskih radnika kako bi ubrzala proizvodnju bespilotnih letjelica dugog dometa tipa Shahed u Posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, priopćila je ukrajinska vojna obavještajna služba ( HUR ). Taj potez odražava rastuću ovisnost Moskve o Pjongjangu dok se njezini industrijski kapaciteti naprežu pod zahtjevima rata protiv Ukrajine. Tatarstan je republika u središnjem dijelu Rusije, smještena u regiji rijeke Volge, otprilike 800 kilometara istočno od Moskve.

Plan predviđa raspoređivanje sjevernokorejskih radnika u Alabugu do kraja 2025. godine. Objekt je postao središnje središte za sastavljanje dronova Shahed/Geran koji se koriste u ruskim ponavljajućim napadima na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu. Obavještajci kažu da su krajem listopada dužnosnici ruskog Ministarstva vanjskih poslova razgovarali s predstavnicima sjevernokorejske tvrtke Jihyang Technology Trade Company, koja je odgovorna za odabir i opskrbu radnom snagom. Razgovori su se usredotočili na dogovaranje uvjeta transfera i zapošljavanja za dolaznu radnu snagu, javlja Kyiv Post.

Očekuje se da će radnici zarađivati ​​otprilike 2,5 dolara po satu i raditi u smjenama od 12 sati, što je model u skladu s praksom izvoza radne snage pod državnom kontrolom Sjeverne Koreje. Ukrajinska obavještajna služba opisuje novačenje kao dio šire strategije u kojoj Moskva nastoji riješiti nedostatak radne snage vanjskim suradnicima, istovremeno produbljujući političke i vojne veze s Pjongjangom. "Mjere pokazuju širenje strateške suradnje između dviju diktatura u održavanju agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine", rekao je HUR.

Ukrajina je više puta upozorila međunarodnu zajednicu na izravnu ili neizravnu podršku Sjeverne Koreje ruskom ratnom stroju - putem streljiva, transfera tehnologije ili radne snage. U rujnu je Kyiv Post izvijestio da je sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao da je zemlja zabilježila nagli porast broja mladih koji se žele pridružiti vojsci nakon što je Pjongjang poslao tisuće vojnika da se bore uz ruske snage u regiji Kursk. Izvješća o pridruživanju sjevernokorejskih trupa ruskom ratu u Ukrajini počela su se pojavljivati ​​u listopadu 2024.

U kolovozu je Kyiv Post napisao da se uz trupe očekuje da će Sjeverna Koreja isporučiti između 50 i 100 komada vojne opreme , uključujući glavne borbene tenkove M2010 (Cheonma-D) i oklopne transportere BTR-80. General Kyrylo Budanov izjavio je da Sjeverna Koreja već opskrbljuje oko 40% potreba ruske vojske za streljivom kalibra 122 mm i 152 mm, koje se u zemlji proizvodi "danonoćno". Osim toga, Moskva je od Pjongjanga primila stotine topničkih sustava, višecijevnih lansera raketa i raketa.

Dio ovog oružja u početku je pokazivao slabe performanse, ali nakon modifikacija, Rusi su značajno poboljšali njegovu učinkovitost. Konkretno, nadograđena raketa KN-23, s dometom od 690 kilometara, postala je mnogo preciznija. Prema Budanovu, samohodni topovi dugog dometa kalibra 170 mm M1989 i drugo sjevernokorejsko naoružanje već predstavljaju ozbiljne izazove za ukrajinske snage i značajno produžuju rat. Prošle jeseni, Sjeverna Koreja je već rasporedila trupe u Rusiji, a obavještajne procjene sugeriraju da je najmanje 10.000 sjevernokorejskih vojnika poslano na frontu, gdje su sudjelovali u borbama protiv Ukrajine.

Centar za nacionalni otpor (CNR) izvijestio je u rujnu 2023. da Rusija planira dovesti sjevernokorejske građane na okupirana područja Donjecka i Luhanska radi građevinskih radova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon sastanka sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom u lipnju prošle godine, nagovorio je svog kolegu iz Pjongjanga da otvori „diplomatske misije u Donjecku i Luhansku“.