Obavite kupnju na vrijeme: Evo kako će trgovine i šoping-centri raditi za Staru i Novu godinu

Baš kao i za Božić, tijekom Nove godine većina trgovina i shopping-centara će biti zatvorena. Preporučuje se stoga obavljanje potrebne kupovine tijekom Stare godine, odnosno na Silvestrovo. Ako planirate obaviti shopping i zanima vas radno vrijeme trgovina tijekom novogodišnjeg vikenda, donosimo vam pregled.

Trgovine i drogerije

Bipa - Sve Bipa poslovnice bit će zatvorene 1. siječnja 2024. Više detalja o radnom vremenu možete provjeriti ovdje.

dm - Trgovine DM-a bit će zatvorene 1. siječnja, a neke od njih neće raditi ni u nedjelju, osim pojedinih koje se nalaze u trgovačkim centrima. Dodatne informacije o radnom vremenu dostupne su ovdje.

Kaufland - Kauflandove trgovine radit će do 18 sati 31. prosinca, dok su zatvorene 1. siječnja 2024. Sve informacije o radnom vremenu trgovina dostupne su ovdje.

Konzum - Trgovine Konzuma neće raditi 1. siječnja, a radno vrijeme poslovnica na Silvestrovo, 31. prosinca, možete provjeriti ovdje.

VEZANI ČLANCI:

Lidl - Lidlove trgovine bit će zatvorene 31. prosinca 2023. (na Staru godinu) i 1. siječnja 2024. godine. Radno vrijeme u drugim danima možete provjeriti ovdje.

Müller - Müllerove trgovine su zatvorene u ponedjeljak, a mnoge od njih neće biti otvorene ni na Silvestrovo. Dodatne informacije o radnom vremenu pojedinih trgovina dostupne su na njihovoj službenoj stranici.

Plodine - Poslovnice Plodina, one koje inače posluju nedjeljom, bit će otvorene od 7 do 18 sati na Staru godinu, dok će sve trgovine biti zatvorene u ponedjeljak, 1. siječnja. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Spar i Interspar: Na posljednji dan godine svi hipermarketi Interspar radit će do 17 sati, dok će oni smješteni u različitim centrima, poput City Centre One i Arena centra, biti zatvoreni. Spar će imati skraćeno radno vrijeme do 14 sati. Eventualne iznimke od navedenih promjena u radnom vremenu možete provjeriti na njihovoj službenoj stranici.

VEZANI ČLANCI:

Studenac - Poslovnice Studenca neće raditi 1. siječnja 2024., dok možete provjeriti radno vrijeme trgovina na 31. prosinca 2023. godine ovdje.

Tommy - Tommy prodavaonice na Novu godinu ne rade. Na Staru godinu većina prodavaonica radit će do 18:00, a ovdje možete pogledati koje će poslovnice biti zatvorene.

Šoping-centri

Arena Centar - Neće biti otvoren u nedjelju, 31. prosinca, no informacije o radnom vremenu kafića i restorana unutar Centra dostupne su ovdje. Na toj poveznci možete vidjeti i njihovo radno vrijeme na 1. siječnja 2024. godine.

Avenue Mall - 1. siječnja Centar će biti zatvoren, osim barova u prizemlju koji imaju ulaz izvan centra. Radno vrijeme pojedinih trgovina, restorana i uslužnih djelatnosti unutar Avenue Mall Zagreb na 31. prosinca možete provjeriti ovdje.

City Center one East Zagreb - Centar će biti zatvoren 31. prosinca i 1. siječnja.

City Center one West Zagreb - Centar će biti zatvoren 31. prosinca i 1. siječnja.

City Center one Split - Centar će biti zatvoren 31. prosinca i 1. siječnja.

Family Mall - Sve detalje o radnom vremenu pogledajte ovdje.

Galerija Poreč - Centar radi na Staru godinu, a više informacija o radnom vremenu možete pronaći ovdje.

Joker Split - Centar će biti zatvoren na Silvestrovo i 1. siječnja 2024. godine.

Tower Center Rijeka - Centar neće raditi ni na Novu ni na Staru godinu.

VIDEO Pogledajte snimke spektakularnog novogodišnjeg vatrometa u Beogradu