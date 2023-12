Na području cijele Hrvatske: Umirovljenici od Nove godine besplatno će se moći voziti vlakovima HŽ-a

Od prvog dana 2024. umirovljenici i stariji od 65 godina moći će se besplatno voziti vlakovima Hrvatskih željeznica. Pilot-projekt besplatnog prijevoza kojim će se umirovljenici i stariji od 65 moći neograničeno koristiti željezničkim prijevozom na području Hrvatske od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine predstavili su u Splitu splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić. Pravo na besplatan prijevoz ostvarivat će se temeljem pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza i kupljenog profila po cijeni od 2,65 eura.

– Zahvaljujući odluci Vlade RH, umirovljenici i osobe starije od 65 godina imat će besplatan prijevoz vlakom. Splitsko-dalmatinska županija financirat će izradu pametne kartice za svoje umirovljenike i starije od 65 godina. To smo dogovorili na radnom sastanku koji je prethodio ovom događaju – izjavio je Blaženko Boban i dodao kako će, zbog nemogućnosti da se u samo nekoliko dana izdaju pametne kartice svima koji ostvaruju to pravo, do 15. siječnja pravo na besplatan prijevoz umirovljenici ostvarivati predočenjem posljednjeg odreska od mirovine, a stariji od 65 godina predočenjem osobne iskaznice.

Ujedno, najavljen je i projekt nabave vlakova za relaciju Split – Zagreb. Ukić je istaknuo kako se isporuka vlakova očekuje u 2026. i 2027. godini te da će se za tu liniju nabaviti šest novih elektrodizelskih motornih vlakova.

– Posebno je važno kvalitetno povezati Zagreb i Split pa u skladu s tim već početkom iduće godine krećemo u javno savjetovanje vezano uz nabavu novih vlakova. Sredstva će biti osigurana iz zajma Europske investicijske banke. Od zajma od oko 900 milijuna eura HŽ Putnički prijevoz treba dobiti 185 milijuna eura. Dio sredstava je za tehničko-logistički centar, znači uređenje kapaciteta za održavanje, a ostali dio je za nabavu novih vlakova. Tu se radi o 14 vlakova, od kojih je šest za povezivanje Zagreba i Splita, a osam su elektrobaterijski vlakovi, od kojih su četiri predviđena za splitsko i istarsko područje – rekao je Željko Ukić, koji je dodao kako se u sklopu tog projekta na splitskoj Kopilici gradi punionica koja će biti gotova do rujna 2024. godine.

– Kao što je rekao ministar Butković, došlo je desetljeće ulaganja u željeznicu. To se vidi kroz mjere Vlade RH što se tiče niza besplatnog prijevoza, došlo je vrijeme kada trebamo puno više kapaciteta i vlakova pa u skladu s tim nabavljamo nove – rekao je Ukić. Dodao je kako je cilj skratiti vrijeme vožnje između Splita i Zagreba na četiri i pol sata.

– Vjerujem da će do konca ovog desetljeća to biti moguće – rekao je Ukić i napomenuo kako je, nakon svih nedaća i problema koje smo imali, uz poslijeratnu obnovu i velika ulaganja u cestovnu infrastrukturu, napokon došao red na ulaganja u željeznicu.

