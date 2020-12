O čemu je mislio? Policija ga isključila iz prometa zbog onoga što je nagurao u prtljažnik

Nakon što smo jučer pisali kako je berlinska policija iz prometa isključila vozača koji je na kotač povezao dasku s kotačićima i tako vozio po gradu, još jedan bizaran slučaj dolazi iz engleskog Leedsa.

Ondje je policija zaustavila automobil s prikolicom koji je prevozio dugačke daske koje su virile iz prtljažnika automobila te su bile pričvršćene za prikolicu.

Na prvu to ne izgleda zabrinjavajuće, no problem nastaje u zavojima ili kada automobil želi skrenuti.

This precarious looking vehicle, sighted on Stanningley Road, saw it's driver receive a traffic offence report for 'Unsuitable use'.



This certainly isn't an appropriate means of transporting goods!@WYP_RPU #Traffic #WestYorkshirePolice pic.twitter.com/Qcaw6j9AmF