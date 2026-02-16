Josip Dabro opet podiže tenzije u koaliciji: Pjesma o Paveliću izazvala politički potres

Saborski zastupnici vladajućih i oporbe komentirali su u ponedjeljak situaciju u koaliciji i ponašanje zastupnika Josipa Dabre (DP) kad je u pjesmi veličao ustaškog poglavnika - vladajući čekaju sastanak koalicije, a iz HSLS-a i iz DP-a najavili su i svoje stranačke sastanke.

Nakon što je Josip Dabro pjevao pjesmu u kojoj je veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića, a HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije, politički tajnik te stranke Darko Klasić izjavio je da će se ovoga tjedna sastati stranačka tijela i prodiskutirati cijelu situaciju. Rekao je i da će do petka, kada je predviđeno glasanje o novom ministru rada i socijalne skrbi Alenu Ružiću, imati zaključke „Predsjednik je jučer sve rekao. Mi već neko vrijeme tražimo s jedne strane fašizam, s druge komunizam, a ispast će na kraju da smo dobili idiotizam u Hrvatskoj”, istaknuo je Klasić.

Saborska zastupnica Domovinskog pokreta Dubravka Lipovac Pehar poručila je predsjedniku HSLS-a Dariju Hrebaku "neka razmisli o ostanku u koaliciji". Nije željela odgovoriti na pitanje mogu li se dvije ruke liberala nadomjestiti u vladajućoj većini poručivši da to "nije njezina stvar" i da to treba pitati one koji o tome odlučuju. Na pitanje osuđuje li ponašanje kolege Dabre, odgovorila je da ne osuđuje, ali da "nije trenutak da se takve stvari govore".

„Nije primjereno ponašanje, ali Dabro je sam rekao da on može pjevati što on želi”, izjavila je Lipovac Pehar i dodala da ne zna hoće li Dabro snositi neke posljedice te napomenula da će vjerojatno DP imati stranački sastanak. Članica vladajuće koalicije Vesna Vučemilović rekla je kako se vidi da ova "glazbena kriza" traje već mjesecima. U nekim drugim državama koalicije imaju problema zbog proračuna, a u Hrvatskoj zbog pjesama i pjevača, kazala je.

„Ako je Dabro napravio nešto što nije u skladu s pozitivnim propisima, onda će institucije reagirati, a Dabro k'o Dabro. Diktatorski režimi ne bi se trebali slaviti, ni jedni, ni Titovi ni bilo koji drugi. Treba osuditi svaki oblik totalitarnog režima i petokraku i sve ostalo”, rekla je Vučemilović. Na pitanje hoće li HSLS ostati dio vladajuće koalicije odgovorila je da to treba pitati njega, da je bio dosta revoltiran i ljut, ali misli i da će u petak biti dovoljno ruku za novog ministra.

Član vladajuće koalicije Armin Hodžić iz Kluba nacionalnih manjina rekao je da će svoj stav iznijeti nakon sastanka koalicije smatrajući da je važno da prvo koalicijski partneri međusobno komuniciraju, a tek nakon toga pišu komentare na Facebooku i idu u medije. Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk smatra da ponašanje Josipa Dabre predstavlja kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira i da očekuje prekršajnu sankciju, a odvjetništvu prepušta da ocijeni ima li tu i nečeg višeg.

„Djelomično je točna njegova opservacija da svatko može pjevati u svom šoru što hoće. Ona je na tragu zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, ali ta sloboda nije apsolutna. Ograničena je propisima koji se tiču zaštite od buke, ali i sadržaja i određeni sadržaji mogu biti ocjenjeni kao remećenje javnog reda i mira. Što se tiče reakcije gospodina Hrebaka, mogu mu poručiti samo da je dobrodošao u histeričnu ljevicu, a neka se Plenković dalje nastavlja valjati u blatu svog bivšeg potpredsjednika”, istaknuo je Bauk.

Saborski zastupnik Mosta Ivica Ledenko smatra da DP pokušava skrenuti na sebe pozornost jer im je rejting, kaže, jako slab i ovakvi ekcesi prilika im je da se vrate u eter. Misli i da je koalicija čvrsta i da su interesi toliko jaki da će koalicija ostati "ovakva kakva je". HDZ-ovi saborski zastupnici nisu komentirali ni Dabru niti stanje u koaliciji, a predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, koji je u Hrvatski sabor došao predstaviti novog ministra Alena Ružića, rekao je da će izjave biti kasnije. Isto je odgovorio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.