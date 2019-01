Nožem ubio 18-godišnjeg Splićanina, dobio 5 godina maloljetničkog zatvora

Karlo Gustav Krivec osuđen je na Županijskom sudu u Splitu na maksimalnih pet godina maloljetničkog zatvora zbog ubojstva Gorana Vidića (18) na Zapadnoj obali u Splitu u studenome 2016. godine.

Krivecu, koji je u trenutku počinjenja djela tek napunio 19 godina sudilo se po Zakonu za maloljetnike. Odmah po izricanju presude sproveden je u zatvor na Bilicama, kao i svi osuđenici osuđeni na zatvorsku kaznu od pet godina ili duže.

Drugookrivljeni Leonard Šandrić dobio je, pak, pridržaj maloljetničkog zatvora uz rok kušnje dvije godine zbog toga što je Krivecu pomogao sakriti nož. Oprao ga je od krvi, obrisao i bacio u grmlje.

Suđenje je zbog dobi okrivljenika bilo zatvoreno za javnost pa tako ni obrazloženje presude sudskog vijeća kojim je predsjedao sudac Vladimir Živaljić nije poznato.

Prema optužnici, Krivec je 19. studenog 2016. oko 20.45 sati, nakon poziva prijatelja koji je tražio pomoć, došao ispred hotela Marjan na splitskoj obali i tijekom verbalne prepirke i tjelesnog sukoba ubo nožem Gorana Vidića u predjelu prsa. Mladić je zadobio ubodnu ranu lijeve strane grudnog koša od koje je preminuo.

Suđenje je započelo prije nešto više od godinu dana. Krivec je bio u pritvoru od ubojstva do travnja 2017. godine. Pušten je odlukom Vrhovnog suda. Smatrali su da način na koji je počinjeno kazneno djelo ne upućuje na izrazito veliku kriminalnu količinu i upornost te da nema opravdanja da ostane u pritvoru. Naveli su kako je okrivljenik mlada osoba, koja nije dolazila u sukob sa zakonom, ima podršku obitelji, uredno se školuje i svira u svom sastavu The Peace in Aachen.

Krivecov branitelj Željko Gulišija inzistirao je da se radilo o nužnoj obrani. Da je sudsko vijeće prihvatilo takav stav, bio bi oslobođen. Ali, da mu nisu sudili po Zakonu za maloljetnike, dobio bi daleko težu kaznu.