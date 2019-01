Zločin u Sukošanu: 'Prizore koje sam vidio u kući neću nikad zaboraviti'

Strašno je to što sam vidio u kući i zapravo bolje je da vam ne kažem kako je sve izgledalo kad sam ušao nakon što sam čuo informaciju da se dogodilo trostruko ubojstvo. Koliko sam uspio vidjeti i čuti, dva su ubojstva počinjena oštrim, a jedno tupim predmetom, vjerojatno sjekirom. Nikome ne bih poželio da vidi to što sam vidio na mjestu ubojstava, odnosno kakve su bile rane na glavi ubijenih. Vjerujte, cijelu noć oka nisam sklopio zbog toga. Te prizore neću nikada, nažalost, zaboraviti, a sve ovo me je jako pogodilo jer znam sve te ljude. Iako je tu bilo sukoba i svađa u kojima je bilo i intervencija policije, tko bi to mogao očekivati – rekao nam je mještanin Sukošana pokraj Zadra, susjed 62-godišnjeg Čedomira Kerana koji je u nedjelju oko sedam sati ubio svoju 64-godišnju sestru, njezina 37-godišnjeg sina i njenu 81-godišnju svekrvu.

Nakon zločina sjeo na kavu

Čedomir Keran ubio ih je tupim predmetom, no policija nije navela o kojem je predmetu riječ. U Sukošanu se moglo čuti da je prvo u prizemlju ubio jednu osobu koja mu je otvorila vrata, a druge dvije osobe u krevetima na spavanju, no policija to nije potvrdila do okončanja očevida, kao ni navode da je ubojstva počinio sjekirom. Neki su pak tvrdili da je za ubojstva koristio i nož, no policija ni to nije htjela do okončanja očevida potvrditi.

U nedjelju oko 14 sati, nakon što je do medija došla informacija o trostrukom ubojstvu, u Sukošanu su nam kazali da je Čedomir Keran, nakon što je počinio zločin, u susjednom kafiću popio kavu. Neki su nam mještani rekli da su i razgovarali s njime nakon trostrukog ubojstva, ali da im on svojim ponašanjem nije dao naslutiti da se išta prije toga dogodilo.

Navodno je tek oko 11 sati, odnosno četiri sata nakon ubojstava, nazvao susjedu i rekao da je počinio ubojstvo te da zove policiju. Dok su nam mještani to govorili, još uvijek nije bilo poznato je li Keran pobjegao, no ubrzo je objavljena informacija da je pronađen obješen na stablu u polju pokraj Sukošana. Čedomir Keran počinio je samoubojstvo u svom polju do kojeg se dovezao motorom, a iako je pronađen obješen s konopom oko vrata, Keran je samoubojstvo zapravo počinio pucnjem u sebe iz puške. Policija nam je potvrdila i to, ali i informaciju koju smo dobili od susjeda, da je bilo i svađe oko imovine, odnosno oko vlasništva nad kućom.

Sve je ovog ljeta, kako smo čuli, rezultiralo zahtjevom Čedomira Kerana za isključenje struje sestri i njenoj obitelji što se naposljetku i dogodilo jer je brojilo navodno bilo na Keranu. Zbog toga je navodno i došlo do verbalnog sukoba ubijenog nećaka i Kerana pa i, kako nam je potvrdila policija, privođenja nećaka u srpnju zbog prijetnje Keranu u alkoholiziranom stanju.

I prije je bilo sukoba

- Bilo je sukoba među njima, i policija je dolazila. Spor oko kuće vodio se skoro 20 godina. Opet, ne može se reći da je itko očekivao da Čedo to napravi, ništa ga i ne može opravdati. Pa on je bio poznat kao šaljivac i, kad sam čuo o navodnom trostrukom ubojstvu, pomislio sam u prvi mah da je riječ o još jednoj njegovoj šali. S druge strane, čuli smo i priču da je obitelj koju je pobio zbog njegova zahtjeva mjesecima bila bez struje pa navodno sve do sad i da je navodno nakon puno žalbi zbog toga trebao baš ovih dana uključiti struju te platiti i kaznu. On je pak govorio da im je pomagao, ali teško je sada reći što je tu sve bilo. Ali tko bi, uostalom, mogao pretpostaviti da će to napraviti. Nažalost, sve se ovo stvarno dogodilo i cijelo selo, ponajviše djeca, prestravljeno je jer ovdje svi sve znaju – rekao nam je još jedan Sukošanac koji je želio ostati anoniman.

Zamolio je poput još nekih da se što manje navode problemi iz prošlosti i sukobi dodajući kako iza svih ipak ostaju njihovi potomci, međusobno prvi rođaci koji moraju nastaviti živjeti unatoč tragediji koja im se dogodila.

Inače, u Sukošanu su nam i jučer rekli da je u toj obitelji već bilo tragičnih slučajeva. Keran je, kako nam je potvrđeno iz zadarske policije, ostavio i oproštajno pismo obitelji, no što u njemu piše, policija nije navela.

U oproštajnom pismo priznao ubojstva

Policija je u Sukošanu u kući u kojoj se dogodio nezapamćen zločin dva dana provodila očevid i novinarima je bio zabranjen pristup. Pokušali smo stupiti u kontakt s članovima obitelji, no poručeno nam je da ne žele razgovarati. Do završetka obdukcije na tijelima ubijenih, iz policije su istaknuli tek kako su ubijeni tupim predmetom u kući, ali nisu izvijestili o pojedinostima zločina.

Nagađalo se da je jednu osobu Keran ubio u prizemlju nakon što mu je otvorila vrata, a druge dvije na spavanju na katu kuće. Policija je službeno tek potvrdila da je Keran samoubojstvo počinio puškom koju je ilegalno posjedovao, kao i da si je istodobno s propucavanjem stavio konop oko vrata te se objesio o granu stabla u polju. Oproštajno pismo koje je namijenio svojoj obitelji policija je pronašla, kako smo doznali, kod Keranova tijela u polju i u njemu, među ostalim, kako se neslužbeno moglo čuti, Keran je priznao da je on počinio trostruko ubojstvo. Policija sadržaj pisma nije potvrdila, a samog Kerana pronašao je mještanin koji se tim poljem u nedjelju poslijepodne šetao sa psom.

