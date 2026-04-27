Ćorić: Izmjene Zakona o PDV-u s ciljem zaštite potrošača

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je u ponedjeljak u Saboru kako Vlada predlaže izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) s ciljem zaštite potrošača, održanja stabilnosti i regulacije tržišta energenata.

Izmjenama Zakona o PDV-u Vladi bi bilo omogućeno da Uredbom, a ne stalnim izmjenama predmetnog zakona, potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

"Posebne okolnosti uslijed ratnih zbivanja na Bliskom istoku zahtijevaju pravovremenu reakciju kako bi se stabiliziralo tržište bez odgađanja, a koje bi nastalo provođenjem redovnog zakonodavnog postupka. Predložena izmjena Zakona još je jedna mjera s ciljem amortizacije aktualne situacije", kazao je Ćorić predstavljajući predložene izmjene saborskim zastupnicima. Vlada bi Uredbom mogla propisati visinu stope PDV-a na energente koji podliježu trošarinama te period važenja Uredbe, dodao je. "Smisao dopune Zakona je zaštita potrošača, održanje stabilnosti, regulacija tržišta energenata", poručio je ministar.

Ćorić: Stopa na naftne derivate može biti minimalno 15 posto i Hrvatska se misli pridržavati tog pravila

Odgovarajući na pitanja zastupnika o tome kako će se spriječiti moguće zlouporabe s obzirom na to da nije propisano na koje će se količine primjenjivati koja stopa PDV-a, Ćorić je naglasio kako su manipulacije onemogućene propisivanjem marži na pojedine energente u okviru njihovih cijena "pa ne može doći do prelijevanja u nečije privatne džepove".

"Kod izmjene PDV-a u segmentu energenata stvar je znatno jednostavnija nego u slučaju nekih drugih roba i smanjenje stope PDV-a trebalo bi utjecati i na smanjenje cijene", poručio je na oporbene teze da smanjivanje PDV-a na hranu i druge potrepštine nije u konačnici rezultiralo i smanjenjem cijena.

Boris Lalovac (SDP) upitao je kakvo je mišljenje Europske komisije o ovim izmjenama Zakona s obzirom na to da se u EU direktivi u tom kontekstu ne navodi gorivo te hoće li se, ako dođe do realizacije Uredbe, koristiti postojeće stope PDV-a ili će se ići s nekim drugima. Minimalna stopa za gorivo je 15 posto, a neke zemlje su išle i s nižima, dodao je Lalovac.

"Jasno je naznačeno da na naftu i naftne derivate stopa može biti minimalno 15 postotnih bodova i Hrvatska se misli pridržavati tog pravila. Komunikacija s EK će uslijediti ukoliko će biti potrebe za donošenjem Uredbe, sada je jasan cilj otvoriti manevarski prostor unutar zakonodavnog okvira ukoliko dođe do eskalacije situacije. Želimo biti spremni i nadamo se da neće biti potrebe za tim", odgovorio je ministar. Preostaje nam nadati se da će doći do deeskalacije situacije, no ako ne dođe, dodao je, Vlada je tu jasno na poziciji daljnje obrane gospodarske aktivnosti i zaštite standarda naših građana.

Oporba problematizira nejasno definiran pojam posebnih okolnosti i prebacivanje ovlasti Sabora na Vladu

Oporbeni zastupnici ustvrdili su kako je pojam "posebnih okolnosti" neprecizno definiran te da nisu jasni kriteriji kada se uopće ova mjera može aktivirati, a problematizirali su i to što se ne propisuje maksimalna ni minimalna stopa koju Vlada može propisati u tim okolnostima za energente. "Na temelju kojih kriterija se određuju posebne okolnosti, kolika bi to bila cijena barela nafte kada stupaju posebne okolnosti", upitao je nezavisni Nino Raspudić.

Iako iz opozicije pozdravljaju smanjenje stope PDV-a ukoliko će za time biti potrebe, ne slažu se da Sabor daje bianco ovlast Vladi da sama određuje porezne stope i da se marginalizira parlament u donošenju odluka. "Naše izmjene tiču se jednog poreznog oblika i to u vrlo ograničenim posebnim okolnostima i zbog toga držimo da su u skladu s Ustavom", ustvrdio je ministar. Što se tiče "posebnih okolnosti", ministar je istaknuo kako su one regulirane općim poreznim zakonom. "A što se tiče stopa, intencija Vlade je smanjivati je. Opća stopa PDV-a je 25 postotnih bodova, a stopa na energente podložne trošarinama smanjivala bi se prema 15 postotnih bodova", rekao je.

Ivica Ledenko (Most) i Predrag Mišić (DP) upitali su kako će se eventualno aktiviranje ove mjere odraziti na državni proračun. "Porast cijena je u nekoliko navrata bio kompenziran smanjenjem trošarina. Ukupan efekt ovih mjera na proračun u 2026., ukoliko bi sve ostalo nepromijenjeno i bez uvođenja niže stope PDV-a na količinama goriva, za prošlu godinu bio bi neki minus od 100 milijuna eura. Dakle, 100 milijuna eura je više kompenzirano u sustav nego je prikupljeno uslijed većih cijena", naveo je Ćorić.

Naglasio je kako je logika Ministarstva i Vlade kod donošenja ove potencijale mjere pod svaku cijenu očuvati financijsku stabilnost države. "I ovo odricanje, ukoliko do njega dođe, nosit će određeni iznos sredstava koji će trebati nadoknaditi, no držimo da će ekonomska aktivnost ove godine, kao i uštede koje će se uraditi biti dovoljne da se slika konačno i dalje održava fiskalnom stabilnom i poticajnom za daljnji ekonomski rast", poručio je.

Radu Borić (Možemo!) zanimalo je vremensko trajanje Uredbe, a Ćorić je istaknuo kako su sve dosadašnje koje se tiču trošarina donošene na rok od dva tjedna. "Intencija će i s ovom Uredbom biti da vrijedi najkraće moguće vrijeme kako bi se mogla revidirati", kazao je.

Marijana Puljak (Centar) pitala je što je s trošarinama na gorivo i autoplin. "Što se tiče iscrpljenosti trošarina, to se odnosi na dizelska goriva. Ostaje nam europski dio trošarine oko kojeg vodimo komunikaciju s Europskom komisijom. Što se tiče benzina, tu još postoji prostora za smanjenje trošarina, a za plin trošarina nije ni propisana", naveo je ministar.

HDZ-ovi zastupnici isticali su kako će ove izmjene omogućiti brzo, kvalitetno i učinkovito reagiranje Vlade na šokove koji se još mogu dogoditi, a u interesu građana, gospodarstva, poljoprivrednika, ribara te osiguranja opskrbe energentima. "Prema Euronews Businessu u tjednom biltenu o nafti Europske komisije vidimo da je RH bila šesta u rastu cijena dizel i eurosuper goriva, ali da je, kada se usporedi 23. veljače i 20. travnja, dvadeset i treća država po cijeni goriva. To je ono što je Vlada već napravila i ključno je da građani znaju da će, bez obzira na rast cijena goriva na globalnoj razini, zahvaljujući Vladi imati puno jeftinije gorivo nego druge države EU", naglasio je HDZ-ov Nikola Mažar.