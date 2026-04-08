Povratak radu od kuće: Čak devet posto radnika ne dolazi na posao

Europska komisija pozvala je države članice da pripreme preventivne mjere kojima će ublažiti moguće poremećaje na tržištu energenata. Europa zasad nema problema s opskrbom, ali cijene energenata vrtoglavo rastu. Među mjerama za smanjenje potrošnje nafte i plina europski povjerenik Dan Jørgensen spomenuo je povratak radu od kuće gdje god je moguće, korištenje javnog prijevoza, ograničenja brzine, racionalno putovanje i slično. Sve su vlade primile na znanje Jørgensenove preporuke, no nijedna još nije "istrčala" s konkretnim mjerama koje bi poljuljale postojeći način života i rada.
