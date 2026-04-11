Plenković: Zadnje što nam preostaje je utjecati na stopu PDV-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da Vlada u ovom trenutku gleda na europske trošarine i smanjenje stope PDV-a kao na potencijalni alat koji će primjenjivati ako i kada bude nužno, s obzirom na okolnosti rasta cijena energenata. Rekao je i da je Vlada jučer u javnu proceduru uputila izmjene Zakona o PDV-u. "Opća stopa PDV-a je 25 posto, pripremili smo izmjenu jednog članka zakona i on je sinoć pušten u javno savjetovanje i bit će u savjetovanju 10-ak dana. Nakon toga će biti usvojen na sjednici Vlade i upućen u hitnu proceduru u Hrvatski sabor i vjerujem da ćemo izglasati tu izmjenu do kraja travnja", rekao je Plenković nakon sudjelovanja na Izbornom saboru zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a.

Na taj način bi Vlada, privremeno i iznimno, zbog ovakvih izvanrednih okolnosti, dobila ovlast da praktički na dvotjednoj bazi, kada se regulira cijena energenata, utječe na visinu stope PDV-a i na taj način još dopusti smanjenje cijena, naglasio je.

To je mjera koju ćemo primjenjivati jedno ako stvarno bude nužno. To je više da si osiguramo alat nego da to podrazumijeva da čim zakon stupi na snagu da ćemo to i donositi. To će ovisiti o razvoju prilika i prosječnoj cijeni energenta. Ali, taj alat nam je u ovom trenutku bitan i vjerujem da ćemo dobiti podršku u Saboru, istaknuo je premijer.

Osim uvođenja "plivajućeg" PDV-a, jedini još preostali alat u slučaju daljnje eskalacije sukoba i rasta cijena je smanjenje europskog dijela trošarina. S ciljem otvaranja manevarskog prostora za zadiranje u europsku trošarinu, prošli tjedan je Europskoj komisiji poslano pismo kojim se inicira taj proces, no iz Ministarstva kažu da to traje određeno vrijeme.

"Mi smo do sada djelovali na način da smo smanjivali dio trošarina koje su prihod hrvatskog proračuna, da smo donekle smanjivali marže distributera..., a što se tiče trošarina poslali smo dopis odnosno Carinska uprava na Opću upravu za oporezivanje i za carinsku uniju Europskoj komisiji da tražimo njihovu privolu da uđemo i u taj dio trošarine što bi nam otvorilo dodatni prostor. I zadnje što nam preostaje je utjecati na stopu PDV-a", objasnio je Plenković.

Napomenuo je da je ministar financija Tomislav Ćorić idući tjedan u SAD-u gdje su proljetne skupštine međunarodnih financijskih institucija i kad se vrati, nakon što Vlada to usvoji i uputi u Sabor, bit će održana rasprava i usvajanje do kraja mjeseca.

Na pitanje koliko će nisko ići PDV u praksi, Plenković je odgovorio da može ići po europskim propisima i nikako ne može biti niži od 15 posto, a na pitanje postoji li izračun koliki bi mogli biti gubici prihoda, Plenković je odgovorio da u Vladi "imaju sve" ponovivši da se taj alat stavlja na raspolaganje, ali ne znači da će ga i koristiti.

"Ako dođe do velike eskalacije, onda da. Ali ako bude otprilike u okvirima koji su sada, vidjeli ste komparativno unutar EU da su naše cijene među nižima. To je - u slučaju da treba. Nije realno da idemo pred Sabor svaka dva tjedna s izmjenama zakona, zato to radimo", dodao je.

Upitan zašto tako dugo traju pregovori s Bruxellesom oko trošarina, Plenković je najavio da se tijekom uskršnjih blagdana, kada Komisija gotovo da i nije radila, niti je bilo kolegija, idući tjedan nastavljaju razgovori. "To je mjera koja bi trebala biti horizontalna jer može koristiti svima, sve države članice se nalaze manje-više u sličnoj situaciji i kad se iscrpi taj dio nacionalne trošarine onda preostaje ovo", dodao je.

Na pitanje hoće li se distributerima ostaviti veće marže, budući da mali distributeri na dizelu zarađuju cent, ako bi se išlo na smanjenje PDV-a, Plenković je odgovorio da im to nije to jedina zarada te podsjetio da je takva situacija bila i u krizi prije prije četiri godine i da je sve to nosivo i da se može izdržati.

A komentirajući priopćenje Petrola da neće moći osigurati sigurnost opskrbe ako se nastave takve mjere, rekao je: "Sve smo to već vidjeli, radimo sve što je realno". "Ne radimo to zato što iz dokolice smatramo da je nužno nego da naši građani i gospodarstvo imaju što prištiviju cijenu energenta", zaključio je.

Plenković je kratko komentirao i interpelaciju Možemo o radu Vlade zbog neuspješnih reformi u ključnim sektorima za kvalitetu života građana. "Imamo naša postignuća i njihovu ulogu, kao oporbe, da pokuša sve relativizirati i minimizati i banalizirati. Ali, mi dobivamo povjerenje, a oni su u oporbi, odgovor građana je jasan", kazao je.