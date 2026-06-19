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ANALIZA

Podaci su danas najvrednija roba

Zagreb: A1 Hrvatska Data Centar
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Katarina Kušec
19.06.2026.
u 19:40

'Za nekoliko godina neće biti onog što neće uključivati neku AI značajku, a oni koji ne budu u tome, neće biti relevantni'

Kako je Hrvatskom nedavno odjeknula vijest o megaprojektu gradnje podatkovnog centra Pantheon u Topuskom, sve veća priča zakotrljala se oko tih građevina koje pohranjuju praktički sve što znamo. Nedavno je zato održana i prva naša konferencija posvećena data centrima na kojoj su stručnjaci pokrili mnoga područja. Predsjednik Hrvatske udruge data centara Goran Đoreski kaže kako u svijetu koji se brzo mijenja Hrvatska kao tržište ima poziciju koju treba iskoristiti. U prvom redu to je mir, za koji vidimo da u nekim drugim dijelovima svijeta nije zagarantiran, tu je i Europska unija, u kojoj su, kaže, porezne i trgovinske barijere maknute, dok je u eurozoni plaćanje olakšano, a u prilog svemu ide i Schengen, koji briše granice.

Ključne riječi
podaci podatkovni centar

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