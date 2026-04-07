Ljude s medijalnim plaćama kriza bi mogla gurnuti na rub siromaštva

Istraživanje Europske komisije krajem ožujka pokazalo je da je povjerenje potrošača u eurozoni palo na najnižu razinu od listopada 2023., što upućuje na rast straha građana od inflacije i pada životnog standarda zbog skuplje energije i stanja na Bliskom istoku. Posljedično, očekuje se opreznije ponašanje građana u potrošnji i sklonost odgađanju većih kupnji. Riječ je o standardiziranoj mjesečnoj anketi o poslovanju i povjerenju potrošača koju Europska komisija provodi u članicama EU, a građane se ispituje o financijskoj situaciji kućanstva, stanju gospodarstva i očekivanjima u sljedećih godinu dana, uključujući planove o većim kupnjama.