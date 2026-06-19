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PREPOZNATLJIVA MANIFESTACIJA

Jandroković otvorio 30. Terezijanu: 'Nitko nije mogao predvidjeti ovakav uspjeh'

Tre?i dan 27. Terezijane u Bjelovaru, stigao Gordan Jandrokovi?
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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VL
Autor
Igor Kokoruš/Hina
19.06.2026.
u 19:57

Istaknuo je i da organizirati 50 koncerata u 12 dana i takvu gastro ponudu nije vidio ni u puno većim gradovima od Bjelovara. "Pomalo mi je nevjerojatno i zaista s velikim ponosom i divljenjem gledam na ovaj uspjeh", dodao je, te uz veliko zadovoljstvo proglasio 30. Terezijanu otvorenom

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u petak je navečer u atriju Gradskoga muzeja Bjelovar svečano otvorio jubilarnu 30. Terezijanu, najveću turističko-kulturnu manifestaciju kontinentalne Hrvatske. "Terezijana je krenula prije 30 godina kao lokalna priredba, pučko veselje, i nitko nije mogao predvidjeti da će nakon 30 godina postati jedna od najvećih i najprepoznatljivijih manifestacija kontinentalne Hrvatske", rekao je Jandroković u svečanom govoru.

Istaknuo je i da organizirati 50 koncerata u 12 dana i takvu gastro ponudu nije vidio ni u puno većim gradovima od Bjelovara. "Pomalo mi je nevjerojatno i zaista s velikim ponosom i divljenjem gledam na ovaj uspjeh", dodao je, te uz veliko zadovoljstvo proglasio 30. Terezijanu otvorenom.

Nakon svečanog otvorenja uzvanici su se uputili u gradski park na projekciju dokumentarnog filma "Terezijana – 30 godina carske priče", a uslijedio je svečani koncert otvorenja "Broadway u Bjelovaru" s Big Bandom Bjelovar i solistima Renatom Sabljak, Markom Kutlićem, Stelom Rade, Dorom Trogrlić, Ozrenom Bilušićem i Dinom Antonićem, uz voditelja Ognjena Milovanovića i voditeljicu glazbenog programa Doris Pinčić Guberović. Večer se nastavlja nastupima Petra Graše, Gršea i Buč Kesidija.

Jubilarna 30. Terezijana traje rekordnih 12 dana, do 28. lipnja, s 50-ak koncerata na tri pozornice. Posjetitelje očekuju i Carska povorka i Carski vojni bal, a grad će biti ispunjen gastro festivalima. Na pozornicama će se do kraja manifestacije predstaviti Tony Cetinski, Severina, Alen Islamović s Bijelim Dugmetom, Baby Lasagna, Käärijä, Zaprešić Boys i drugi izvođači. Uz pokrovitelja, predsjednika Hrvatskoga sabora, svečanom otvaranju nazočili su i župan Marko Marušić, gradonačelnik Dario Hrebak te zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić.
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Ključne riječi
festival otvorenje Gordan Jandroković Terezijana

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