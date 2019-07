Novi vlakovi voze Kubom, prvi nakon čak četiri desetljeća

Više od četrdeset je godina Kuba, uz Venezuelu druga oaza komunizma u Latinskoj Americi, čekala na novi vlak u zemlji. Strpljivi Kubanci, koji su se dosad morali naviknuti na svašta, konačno su ga dočekali. Vlak kineske proizvodnje krenuo je u subotu na svoje putovanje dugo 915 kilometara iz glavnog grada Havane prema Guantanamu. Putovanje će istokom zemlje trajati 15 sati, a na toj relaciji karta će koštati nešto više od 50 kuna.

Dio je to prvog ozbiljnog modernizacijskog plana željeznica kubanskih vlasti. On je, slažu se svi, itekako potreban zato što su vlakovi i željeznička pruga u toliko lošem stanju da se taj način prijevoza rijetko koristi, unatoč niskoj cijeni. Kako su razbijeni prozori, istrgnuta vrata i slomljena sjedala čest prizor u tamošnjim vlakovima, 14 novih vagona koji čak imaju i klimatsko rashlađivanje te vagon u kojem se poslužuje ručak, prava su mala revolucija. Kina je ukupno u svibnju isporučila Kubi 80 plavih vagona, a do kraja godine trebalo bi ih uslijediti još više.

Kubanske vlasti znaju da moraju i unaprijediti tračnicu kako bi novi vlakovi imali gdje voziti. Obnovit će čak 4200 kilometara pruge i desetine stanice te žele da projekt bude gotov do 2030. Tada bi cijeli željeznički sustav trebao biti funkcionalan i moderan.

– Ovo je prvi korak u transformaciji željezničkog sustava – rekao je Eduardo Hernandez, direktor Nacionalne željezničke kompanije. Iako Kuba ima dugu tradiciju željeznice jer prvi su vlakovi uvedeni još u 1830-ima, neodržavanje pogona dovelo je do toga da trajanje puta od Havane do Santiaga traje 24 sata vlakom, a upola toliko autom.

Prema podacima kubanskih vlasti, 6,7 milijuna putnika vozilo se vlakom u 2018. Ove godine žele podići taj broj za dodatni milijun.