Meteor eksplodirao iznad Kube: pucali prozori, ljudi skupljali dijelove

Meteor je danas eksplodirao u zraku iznad zapadne Kube, zbog čega su nekim Kubancima puknula stakla u prozorima, a na kuće su padali dijelovi meteora.

Meteor je eksplodirao kod grada Vinalesa u provinciji Pinar del Rio. Svjedoci kažu da su čuli dva snažna udara, piše RT. Iza tijela je ostao veliki dimni trag.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB