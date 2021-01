Škorin klub spao na deset zastupnika: Tko će biti sljedeći odmetnik?

Duboke države i plitke vode. Taoci Vilija Beroša i izmanipulirane žene. Politički standardi i ušutkavanja članova. Svašta se posljednjih dana izgovorilo na relaciji Domovinski pokret – bivši im članovi Karolina Vidović Krišto te Milan Vrkljan. Počelo je sve u utorak, kad je spomenuta dvojka putem društvenih mreža odaslala dopis u kojem je navela da napušta saborski klub stranke Miroslava Škore. Baš je taj klub, kako očito to s klubovima i bude, bio problem, kazao je Škoro u razgovoru za Večernjak, jer nije se sastajao, a i predsjednik nije svima bio po volji. Predsjednik je bio Vrkljan pa su odlučili odlučiti treba li on to i dalje biti. Glasovali su tajno, a ta je tajna brzo objavljena i glasila je “ne treba”.

Nipošto solirati

To je, prema onome što Škoro kaže, naljutilo dotadašnjeg predsjednika kluba, a i Karolinu Vidović Krišto te su oni objavili da s njim više ne žele. Da se nisu “durili”, već da neko vrijeme nisu bili zadovoljni tretmanom u Domovinskom pokretu, kazali su jučer Vidović Krišto i Vrkljan na presici u Saboru.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 07.01.2021., Zagreb - Saborska zastupnica Karolina Vidovic Kristo i zastupnik Milan Vrkljan odrzali su konferenciju za medije u Hrvatskom saboru. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Kolegijalni politički odnos vodstva stranke prema meni promijenio se preko noći nakon što sam pokrenula inicijativu rasvjetljavanja afere Vjetroelektrane Krš-Pađene, zbog čega sam nekoliko mjeseci izložena pokušajima ušutkavanja, cenzuriranja i niskih smicalica – rekla je jučer Vidović Krišto pa dodala da se s Domovinskim pokretom razišla jer joj nije bilo dopušteno “iznijeti ulogu predsjednika SDP-a Peđe Grbina u aferi Uljanik”. Sve inicijative koje je pokrenula, kaže Vidović Krišto, komentirane su tako da joj se prigovaralo da “solira i pretjeruje”. Potvrdio je to i sam Škoro, kazavši kako su samo htjeli da se što bolje koordiniraju. A usklađivanja nije bilo, govori ona, po pitanju otvaranja afera. “Korupcionaških”, kako kaže, a posebno je istaknula i da joj je opstruirana ustavna tužba protiv Ovršnog zakona. Sam Milan Vrkljan kazao je da je sa Škorom “sedam, osam puta dugo razgovarao na temu sukoba i netrpeljivosti prema Vidović Krišto i nikada ga nije uspio uvjeriti kakve bi korekcije u ponašanju i političkom djelovanju, kao predsjednik Kluba, trebao od nje tražiti”. Dvoje “odbjeglih” nastavit će svoj rad u Saboru kao nezavisni zastupnici, barem zasad, a mandate Domovinskom pokretu neće vraćati, iako su u parlament stigli na listi te stranke, Vrkljan s punim 151 preferencijalnim glasom.

Ostali Drele i sestra

Na deset od 16 početnih mandata iz lanjskog srpnja ostaje sad Škoro, jer četiri suverenista odmah su, nakon konstituiranja Sabora, osnovala vlastiti klub, za što su i oni i Domovinski pokret tvrdili da je od početka bilo u dogovoru. Vrkljan i Krišto otišli su sad, a iako u stranci kažu da u preostale zastupnike imaju potpuno povjerenje, sljedeći je “sumnjivac” vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Upravo on nije došao na sjednicu Kluba na kojoj se izglasavalo povjerenje Milanu Vrkljanu, a unatoč činjenici da je Škoro, pri osnivanju vukovarske podružnice stranke, rekao kako očekuje da će im se pridružiti i Penava, gradonačelnik je odlučio osnovati vlastitu stranku. Ipak, kako sam kaže prvi čovjek Vukovara, iz kluba Domovinskog pokreta neće.

– Ostat će Drele i sestra mu – tako na društvenim mrežama simpatizeri stranke komentiraju posljednja događanja, a podsjećaju i da se u samom startu više-manje predviđao ovakav scenarij. Previše heterogenih ljudi i mišljenja skupljenih na brzinu, kažu i politički analitičari, nikad ne jamči dobar rezultat. Kao što ni raspadanje stranke pet mjeseci prije lokalnih izbora neće omogućiti čelna mjesta gradova i županija.