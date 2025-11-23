Posjetili smo općinu u kojoj svi žele živjeti: 'Za našu djecu ovdje je najbolje na svijetu'

Novi susjed svaki drugi dan! Impresivno. Pa gdje to ima? U Medulinu... Statističari su to službeno nazvali "ukupan migracijski saldo" te izračunali kako idilična i razvikana turistička destinacija na dnu istarskog trokuta posljednje četiri godine ima 887 novih stanovnika. Njih je u mjestu oko 3000, u općini 6552. Kad bismo računali, baš onako precizno, to je neki puta čak i novi susjed svaki dan! Doseljavaju i u Podstranu, Viškovo, Vir, Poličnik, Župu Dubrovačku pa i u Stupnik i Rugvicu oko metropole..., ali ne tolikim intenzitetom kao ovdje u mjesto pokraj Pule. Pustimo brojke i statistiku, idemo među ljude. Pješčana plaža Bijeca, stijene i skokovi na Kamenjaku, dinosaurove stope... aduti su za turiste. No, što ih to privlači, poput magneta, da se dosele ovdje? Uzmu kofere, preklope sjedala, napune prtljažnik i pravac – na puntu Istre, bez namjere da se vrate (bivšoj) kući.