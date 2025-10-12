Pucnjava u Gazi: Ubijeno 27 osoba u sukobima Hamasa i klana Dughmush

Najmanje 27 ljudi poginulo je u teškim oružanim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih pripadnika utjecajne obitelji Dughmush u Gazi. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih unutarnjih obračuna u Pojasu Gaze otkako su završile velike izraelske vojne operacije, prenosi BBC.

Do sukoba je došlo u četvrti Tel al-Hawa nakon što je više od 300 boraca Hamasa pokušalo upasti u zgradu u kojoj su se nalazili članovi obitelji Dughmush. Svjedoci su opisali scene panike – stanovnici su bježali pod rafalima, ovaj put ne od izraelskih napada, već od borbi unutar vlastitog naroda.

Prema podacima iz bolnica, poginulo je 19 članova klana Dughmush i osam pripadnika Hamasa. Ministarstvo unutarnjih poslova koje vodi Hamas navelo je da su njegovi ljudi napadnuti tijekom pokušaja uhićenja članova „naoružane milicije“.

Obitelj Dughmush tvrdi da je Hamas želio preuzeti zgradu bivše jordanske bolnice u koju su se sklonili nakon što su im domovi uništeni u izraelskom napadu.

U pokušaju da ponovno uspostavi kontrolu, Hamas je aktivirao oko 7.000 svojih sigurnosnih pripadnika. Iako su neki već raspoređeni po različitim dijelovima Gaze, Hamas tvrdi da ne postavlja "naoružane borce na ulicama".