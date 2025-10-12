Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Krvoločni obračun

Pucnjava u Gazi: Ubijeno 27 osoba u sukobima Hamasa i klana Dughmush

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
1/3
Autor
Lina Šantak
12.10.2025.
u 21:42

Do sukoba je došlo u četvrti Tel al-Hawa nakon što je više od 300 boraca Hamasa pokušalo upasti u zgradu u kojoj su se nalazili članovi obitelji Dughmush

Najmanje 27 ljudi poginulo je u teškim oružanim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih pripadnika utjecajne obitelji Dughmush u Gazi. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih unutarnjih obračuna u Pojasu Gaze otkako su završile velike izraelske vojne operacije, prenosi BBC.

Do sukoba je došlo u četvrti Tel al-Hawa nakon što je više od 300 boraca Hamasa pokušalo upasti u zgradu u kojoj su se nalazili članovi obitelji Dughmush. Svjedoci su opisali scene panike – stanovnici su bježali pod rafalima, ovaj put ne od izraelskih napada, već od borbi unutar vlastitog naroda.

Prema podacima iz bolnica, poginulo je 19 članova klana Dughmush i osam pripadnika Hamasa. Ministarstvo unutarnjih poslova koje vodi Hamas navelo je da su njegovi ljudi napadnuti tijekom pokušaja uhićenja članova „naoružane milicije“.

Obitelj Dughmush tvrdi da je Hamas želio preuzeti zgradu bivše jordanske bolnice u koju su se sklonili nakon što su im domovi uništeni u izraelskom napadu.

U pokušaju da ponovno uspostavi kontrolu, Hamas je aktivirao oko 7.000 svojih sigurnosnih pripadnika. Iako su neki već raspoređeni po različitim dijelovima Gaze, Hamas tvrdi da ne postavlja "naoružane borce na ulicama".

Ključne riječi
Izrael Gaza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još