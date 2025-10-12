Sharon Zagagi-Pinhas: Oslobođenim taocima treba omogućiti da se u tišini i privatnosti oporave od seksualnih napada

Izraelske bolnice intenzivno se pripremaju za povratak talaca nakon dvogodišnjeg zatočeništva Hamasa, a seksualno je nasilje ključno područje pripravnosti. Preživjeli 7. listopada 2023. i taoci prethodno pušteni na slobodu, uključujući muškarce, žene i djecu, u previše su slučajeva i žrtve silovanja i seksualnih napada. Njihova iskustva pomažu da se timovi koji se pripremaju na prihvat posljednjih preživjelih talaca što bolje ekipiraju, u što su uključeni i timovi za odgovor na akutno seksualno zlostavljanje. Jer taoci koji su prethodno pušteni svjedočili su da su u zatočeništvu podvrgnuti redovitom seksualnom zlostavljanju i mučenju. Za seksualno zlostavljanje specijalizirao se Dinah Project na Sveučilištu Bar-Ilan koji dokumentira ove zločine i zalaže se da žrtve dožive i pravdu. Zahvaljujući njihovu izvješću te podacima i dokazima koje su prikupili od puštenih talaca, UN je dodao Hamas na crnu listu skupina koje se služe seksualnim nasiljem kao ratnim oružjem.

Za Večernji list o tome govori jedna od osnivačica Dinah Projecta, Sharon Zagagi-Pinhas, bivša glavna vojna tužiteljica IDF-a. Kao stručnjakinja za vojno i operativno, kazneno i upravno pravo te veterane, vodila je reformu IDF-a u vezi s pravima žrtava zločina, uključujući unapređenja istraga i vojnih naredbi.

- Nadamo se i uvjereni smo da je sada svima jasno da se seksualno nasilje dogodilo 7. listopada te da je činjenica da su ranije oslobođeni taoci otvoreno progovorili o seksualnim napadima, uključujući one nad muškarcima, dovela do bolje pripreme za suočavanje s tim pitanjima. Također se nadamo da na oslobođene taoce neće biti vršen vanjski pritisak da otkriju napade koje su doživjeli te da će im biti omogućeno da se u tišini i privatnosti oporave – ističe Sharon Zagagi-Pinhas.

Upozorava upravo na potrebu zaštite privatnosti i poštivanja autonomije povratnika da sami odluče što je najbolje za njih, uz učenje iz iskustava onih koji su se već vratili i odlučili podijeliti svoje priče. Podsjeća na smjernice koje daje Murad kodeks, globalni kodeks ponašanja koji se odnosi na prikupljanje, dokumentiranje i primjenu informacija koje se tiču seksualnog nasilja u kontekstu oružanog sukoba, s posebnim naglaskom na sigurnost, etiku i poštivanje prava žrtava kako ih se ne bi retraumatiziralo.

- Iz perspektive rada Dinah Projecta vidimo veliku vrijednost u postizanju priznanja i pravde za preživjele. Pravda ima mnogo oblika, a svaki preživjeli ima vlastitu perspektivu. Neki žele da počinitelji budu izvedeni pred sud, drugi traže priznanje onoga što se dogodilo. Neki trebaju naknadu za svoju patnju i potporu u rehabilitaciji. Vjerujemo da su priznanje i pravda ključni koraci u iscjeljenju i oporavku zajednice i preživjelih, u očuvanju nacionalne naracije i postizanju povijesne pravde – kaže Sharon Zagagi-Pinhas.

Pitamo je osjećaju li izraelske institucije tu moralnu potvrdu nakon što su Ujedinjeni narodi stavili Hamas na crnu listu zbog korištenja seksualnog nasilja kao oružja rata ili frustraciju jer je to priznanje stiglo prekasno.

- Ne predstavljajući institucije, možemo reći da su dvije godine koje su prošle do priznanja UN-a bile teške, obilježene dugom i zahtjevnom borbom, praćenom osjećajem da je, za razliku od drugih konteksta, val poricanja i zataškavanja oko 7. listopada bio osobito snažan. Ipak, to priznanje ima veliko značenje: ponajprije, ono predstavlja službeno priznanje da su ti zločini počinjeni i da je Hamas za njih odgovoran. Također, stvara temelj za zahtjev da države i organizacije poduzmu mjere za uvođenje sankcija s obzirom na tu jasnu kvalifikaciju – upućuje stručnjakinja za vojno pravo.

Poziva međunarodnu javnost, države koje imaju nadležnost iskoristiti svoju univerzalnu jurisdikciju, da pokrenu kaznene postupke jer se radi o zločinima protiv čovječnosti prema Rimskom statutu.

Kako međunarodna zajednica može osigurati da globalna pravda ostane nepristrana i da ne postane selektivni politički instrument, kao što se često događa u sukobima na Bliskom istoku?

- Odgovor na to je vrlo jednostavan: seksualno nasilje nikada nije opravdano i stoga uvijek stoji izvan okvira bilo kojeg sukoba. Oni koji impliciraju da se seksualno nasilje može „razumjeti“ u kontekstu jednog ili drugog sukoba zapravo mu daju legitimitet i opravdanje. To se ni pod kojim okolnostima ne smije prihvatiti – odlučna je pravnica.

Sharon Zagagi-Pinhas bila je među prvima u Izraelu koji su naglasili da ljudska tijela nikada ne smiju postati bojno polje. Prošlo je dvije godine užasnih stradanja na obje sukobljene strane. Na pitanje kako se može pomiriti težnja za pravdom s porivom za osvetom, uz istodobnu zaštitu žrtava odvraća da osveta nije dio postizanja pravde te da je način da se smanji učestalost seksualnog nasilja osigurati kazneni progon, umjesto nekažnjivosti. - Imunitet od kaznenog progona šalje poruku da se seksualno nasilje može nastaviti jer počinitelji nikada neće biti pozvani na odgovornost. Dosad su, zbog složene i zahtjevne prirode seksualnog nasilja u sukobima, kazneni progoni bili iznimno rijetki. Nudimo rješenja za suočavanje s tim izazovima, i ako se kazneni postupci budu provodili u skladu s tim rješenjima, to će poslati važnu i snažnu poruku odvraćanja – smatra Sharon Zagagi-Pinhas. Dok je bila vojna tužiteljica u IDF-u, kaže, kad god bi se pojavile takve sumnje, one su se istraživale, a u odgovarajućim slučajevima podizane su optužnice. Takav slučaj, javno vrlo izložen, bio je proces protiv Ofeka Buchrisa, brigadnog generala u IDF-u koji je bio optužen za brojne seksualne prijestupe protiv žena kojima je bio nadređen te je u konačnici priznao krivnju za nepropisne seksualne odnose.

Što se tiče medicinskih procedura, oslobođene će taoce primiti veliki bolnički centri Sheba/Ramat Gan, Shamir i Rabin/Beilinson te dvije južne bolnice bliže Gazi za akutne slučajeve. Prva procjena zdravstvenog stanje obavit će se na prijelaznoj točki. Na granici, pri prijelazu, bit će spremne mobilne vojne medicinske ekipe koje će provesti početne vitalne preglede i stabilizaciju oslobođenih. IDF je pripremio i centar Re’im kao mjesto prve obrade prije prevoženja u bolnice. Zdravstvene službe očekuju visoku učestalost teške pothranjenosti i rizik od „refeeding sindroma“. Stoga su izdane posebne nutritivne upute: vrlo postupno uvođenje hrane i tekućina, kontrola elektrolita, laboratorijska kontrola fosfata, magnezija i kalija te individualni nutritivni planovi. Uz fizičku skrb bit će angažirani psihijatri, psiholozi i socijalni radnici za akutnu kriznu intervenciju, procjenu PTSP-a, psihološku stabilizaciju i planiranje daljnje rehabilitacije. Obitelji će biti uključene pod kontroliranim uvjetima radi smanjenja traume i koordinacije socijalne skrbi. Zbog osjetljivosti situacije bolnice uvode stroge mjere sigurnosti (ograničen pristup, koordinacija s policijom i IDF-om) i protokole privatnosti - fotografiranje, snimke i neovlašteno širenje podataka bit će strogo kontrolirani. Također je planirana koordinacija s vladinim tijelima za identifikaciju živih i poginulih te za obavještavanje obitelji. Prijenos i razmjenu nadgledat će međunarodne humanitarne organizacije (ICRC) koje koordiniraju sigurnu predaju, dokumentaciju i transport. ICRC je neutralni posrednik prijevoza i identifikacije mrtvih. Za primljene posmrtne ostatke kod prihvata tijela ubijenih talaca planirane su forenzičke procedure (identifikacija, obdukcija prema potrebi, izdavanje smrtovnica, koordinacija s religijskim službama i Ministarstvom), kao i organizacija pogreba i komemoracija u suradnji s obiteljima i vjerskim tijelima.

Nakon inicijalne stabilizacije oslobođenih, oni će, ovisno o potrebama, ostati u bolnicama ili biti upućeni na rehabilitacijske centre, nutritivne klinike, psihijatrijske i rehabilitacijske programe za dugoročnije praćenje i reintegraciju. Postojeći planovi uključuju multidisciplinarne timove i planove otpuštanja koji povezuju zdravstvenu i socijalnu skrb. Kao dio medicinske skrbi proširen je panel testova na zarazne bolesti, s kad je u pitanju seksualno zlostavljanje, ratni zločini i mučenja u zatočeništvu, bolnicama je naloženo da medicinsko osoblje ponovo podsjete na postupanje s akutnim zlostavljanjem i njegovim posljedicama.