Novi lijekovi i nova pomagala na listama HZZO-a

U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lijekova, a od novih lijekova na listu su stavljeni lijekovi: tenekteplaza za trombolitičko liječenje kod akutnog ishemijskog moždanog udara, rekombinantni čimbenik VIII (efanesoktokog alfa) za kućno liječenje hemofilije, avapritinib za liječenje sistemske mastocitoze, niraparib za liječenje BRCA nemutiranog karcinoma jajnika, vosoritid za liječenje ahondroplazije, a enkorafenib za metastatski kolorektalni karcinom s BRAF V600E mutacijom.

Upravno vijeće HZZO-a je na Osnovnu listu pomagala stavilo ortoze, ortopedske cipele, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane i pomagala za govor, dok su na Dodatnu listu pomagala stavljena pomagala iz skupine Proteze za noge (stopala).

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu, HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 266 kandidata.

Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine i magistara farmacije, te je donesena odluka o izboru pripravnika za koje će se financirati pripravnički staž osnovom javnog natječaja. U prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvršteno je četvero kandidata i to tri doktora medicine i jedan magistar farmacije.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a, priopćili su iz HZZO-a.