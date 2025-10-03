HALMED se oglasio i otkrio precizne informacije o nestašici lijekova

Nestašice lijekova u hrvatskim ljekarnama postale su sve češća pojava – od inzulina i fiziološke otopine, pa sve do antibiotika poput amoksicilina, mnogi pacijenti ovog su ljeta ostali bez terapije na koju se svakodnevno oslanjaju.

Ana Kontek iz HALMED-a istaknula je kako se nestašice lijekova redovito pojavljuju i da će se i ubuduće susretati s njima. Naglasila je da je ključno da takve nestašice ne budu kritične te da uvijek postoji dostupna adekvatna zamjena za lijekove koji nedostaju.

– Generički lijek je jednako vrijedan kao izvorni lijek, ima djelatnu tvar u istoj količini, u istom farmaceutskom obliku. U postupku davanja odobrenja generičkom lijeku ispituje se njegova djelotvornost i sigurnost, isto kao i izvornom lijeku – rekla je Kontek za HRT.

Istaknula je da generički lijekovi čine čak 70 posto svih lijekova koji se izdaju u Europi. Naglasila je važnost njihove široke dostupnosti kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svih terapijskih područja. Prema njenim riječima, nestašice najčešće pogađaju starije i jeftinije lijekove koji su i dalje vrlo učinkoviti. Primjerice, često se radi o onkološkim lijekovima koji su na tržištu već dulje vrijeme, lijekovima za bolesti srca i krvnih žila, te tijekom određenih razdoblja i o antibioticima.

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol naglašava da je riječ o širem europskom problemu. Uzroci su višeslojni: od velike ovisnosti o uvozu generičkih lijekova do neujednačene distribucije unutar EU, prenosi HRT. Kao odgovor na ovu situaciju, Europska unija priprema zakonodavni okvir koji će se baviti dostupnošću tzv. kritičnih lijekova, s ciljem veće stabilnosti opskrbe na razini cijele Unije.

– Zakon se temelji na jedinstvenoj nabavi. Ideja je da više država može zajednički nabavljati lijekove, time se omogućuje bolja pregovaračka pozicija i bolja cijena u odnosu na farmaceutske kompanije, i svi lijekovi će doći u sve države u isto vrijeme. Drugo, uvodi se tzv. europska preferencija. Farmaceutske kompanije koje proizvode lijekove u Europi će imati prednost kod javnih nabava, time smanjujemo ovisnost o trećim državama, istaknuo je Sokol u "Dobro jutro, Hrvatska".