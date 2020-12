Novi detalji ubojstva u Osijeku: 'Govorio je da se učlanio u sektu i da ga progone'

Ubojstvo 55-godišnje Nede Elezović za koji je osumnjičen njezin usvojen sin E.E. (21) kojeg je policija uhitila za strašni zločin i dalje izaziva nevjericu u Osijeku. Mnogi se pitaju što je bio motiv ovog zločina, a detalji koji se otkrivaju ukazuju na probleme koje je mladić navodno imao.

- Neda je bila dobra žena, ali loša za sebe. Oduvijek je imala problema s alkoholom. Njen muž Miro bio je divan čovjek, požrtvovan. Kad su posvojili dijete, svi smo mislili da će se ona malo srediti. I je. Miro je jako volio tog dječaka. Ali kad je on umro, Neda je opet počela po starom. Puno je pila i ubrzo su došli iz centra za socijalnu skrb te joj oduzeli malog. Nije se ona mogla o njemu brinuti. Nije radila, živjela je od socijalne pomoći, pila je. Sve to nije bilo za dijete. Malog su smjestili u udomiteljsku obitelj u Ernestinovo i ondje je bio do punoljetnosti, ali je posjećivao pomajku; viđali smo ga kako dolazi - ispričali su susjedi za 24sata.

Oni neslužbeno doznaju da je nesretna žena ubijena sjekirom.

VIDEO: Pronađeno mrtvo tijelo žene u Osijeku

Njegov bivši kolega kazao je pak kako se s 21-godišnjakom nešto dogodilo i da je postao čudan.

- Često bi tražio da mu posudim novca. Govorio je da se učlanio u neku sektu. Nerijetko se kockao na automatima za sreću. Počeo je govoriti o teorijama urote, da ga netko proganja... Nisam znao što mu se događa u privatnom životu jer nije o tome govorio - kazao je i dodao kako ga nije vidio oko godinu dana.

Podsjećamo, policija je tijelo nesretne žene pronašla jučer u 13.05 sati.