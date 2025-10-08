Novi detalji napada na gradonačelnicu: Privedena posvojena djeca, otkriveno što se među njima događalo ljetos

Iris Stalzer (57), novoizabrana gradonačelnica Herdeckea iz redova SPD-a, nalazi se u životnoj opasnosti nakon što je napadnuta nožem. Njezino zdravstveno stanje je kritično, prenose njemački mediji. Policija istražuje slučaj i sumnja na obiteljski motiv napada. U pritvoru su njezina posvojena kći (17) i posvojeni sin (15). Prema riječima glasnogovornika policije, Stalzer je kolima hitne pomoći prevezena iz svog doma u bolnicu i smještena na odjel intenzivne njege. Istragu vodi odjel za ubojstva, izvještava Njemačka tiskovna agencija (dpa). Trenutno nema naznaka da bi napad bio politički motiviran, piše Fenix.

Napad se dogodio u obiteljskoj kući, a gradonačelnica je zadobila višestruke ubodne rane u gornji dio tijela te se i dalje bori za život. Djeca političarke, stara 15 i 17 godina, nazvala su hitne službe rano poslijepodne, tvrdeći da su majku pronašla teško ozlijeđenu. Naveli su da je "vjerojatno napadnuta" i da je "više puta izbodena nožem u gornji dio tijela". Pozadina napada zasad nije poznata. U početku su postojale sumnje na politički motiv, no sve više se vjeruje da je napad rezultat obiteljskih sukoba.

Prema sigurnosnim izvorima, tijekom ljeta se u istom domu dogodio slučaj obiteljskog nasilja u kojem je 17-godišnja posvojena kći navodno prijetila nožem Stalzer. Još nije potvrđeno je li u napadu sudjelovala jedna ili više osoba. Policija je 15-godišnjeg sina privela u lisicama, a oboje posvojene djece ispitano je nekoliko sati nakon incidenta. Stalzer je prije otprilike tjedan i pol dana izabrana za gradonačelnicu Herdeckea, grada s oko 22.500 stanovnika u području Ruhr. Vijest o napadu izazvala je brojne reakcije njemačkih političara.

"Primili smo vijest o strašnom zločinu u Herdeckeu. Mora se brzo riješiti. Bojimo se za život buduće gradonačelnice Iris Stahlzer i nadamo se potpunom oporavku", izjavio je kancelar Friedrich Merz. "Vijest iz Herdeckea nas je duboko potresla", rekao je Tim Klüssendorf, glavni tajnik SPD-a. Prema pisanju Bilda, Stalzer je pronađena teško ozlijeđena u utorak u svom stanu u četvrti Herdecke-Herrentisch. Zadobila je višestruke ubodne rane u trbuh i leđa. U trenutku napada u kući su bili njezina posvojena kći i sin.

Djeca su pozvala hitnu pomoć, a policija je po dolasku privela 15-godišnjaka. Mladiću su, radi očuvanja dokaza, stavljene lisice i zaštitno odijelo. Prema policijskim izvorima, taj je postupak proveden isključivo kako bi se sačuvali tragovi. Mladić je navodno izjavio policiji da je njegovu majku "na ulici napalo više muškaraca". Liječnici se trenutno bore za život političarke iz redova SPD-a.