Znanstvenici tvrde: Novi ‘prirodni ubojica’ uništava rak u samo tri tjedna

Vodeći svjetski stručnjaci razvili su nove stanice “prirodnih ubojica” koje mogu uništavati rak, a istovremeno smanjiti rizik od opasnih imunoloških posljedica. Istraživači s Medicinskog fakulteta Harvarda i Instituta za tehnologiju Massachusetts (MIT) implantirali su miševima kancerogene tumore, a zatim ih injektirali CAR-NK stanicama – prirodnim ubojicama modificiranim za borbu protiv raka. Prirodne ubojice prisutne su u imunološkom sustavu i uništavaju uljeze bez potrebe da se “obuče” prepoznavati specifične opasnosti. Slično CAR-T stanicama, koje su postale široko korištene u liječenju raka, CAR-NK stanice genetski su modificirane da ciljano napadaju kancerogene stanice.

Međutim, CAR-NK stanice mogu biti odbijene od strane imunološkog sustava pacijenta. Stoga su istraživači iz Bostona razvili novu seriju CAR-NK stanica koje zaobilaze ovaj problem. Tim je objasnio da NK stanice mogu izbjeći prepoznavanje od strane T stanica – stanica imunološkog sustava koje napadaju nepoznate uljeze – ako se modificiraju tako da “utišaju” svojstva koja bi T stanice potaknula na napad, piše portal DailyMail.

Kad su miševima ubrizgali ove modificirane CAR-NK stanice, one su ostale u tijelu tri tjedna i gotovo potpuno eliminirale rak. Miševi koji su primili prirodne NK stanice ili standardne CAR-NK stanice, pak, zabilježili su nestanak stanica unutar dva tjedna, a tumor je nastavio rasti. Istraživači su također istaknuli da nove CAR-NK stanice imaju manji rizik od izazivanja sindroma oslobađanja citokina (CRS), nuspojave kemoterapije koja može uzrokovati zatajenje više organa, u usporedbi s klasičnom CAR-T terapijom.

Genetska modifikacija zahtijevala je samo jedan dodatni korak, što bi moglo olakšati razvoj “gotovih” CAR-NK stanica koje bi pacijentima bile dostupne odmah nakon dijagnoze. Tradicionalne CAR-NK i CAR-T stanice često se razvijaju tjednima zbog potrebe za višestrukim koracima. Jianzhu Chen, glavni autor studije i profesor biologije na MIT-u, rekao je: "Ovo nam omogućuje jednostruku modifikaciju CAR-NK stanica koje mogu izbjeći odbacivanje od strane T stanica i drugih imunoloških stanica. One ubijaju stanice raka bolje i sigurnije su." U novom istraživanju, objavljenom u srijedu u časopisu Nature Communications, istraživači su modificirali miševe s imunološkim sustavom sličnim ljudskom i ubrizgali im stanice koje uzrokuju limfom – vrstu raka krvi koji zahvaća limfni sustav.

Limfom svake godine pogađa oko 90.000 Amerikanaca, a život izgubi 20.000. Za izradu CAR-NK stanica, liječnici uzimaju uzorak krvi pacijenta, izoliraju NK stanice i modificiraju ih da izražavaju protein chimerni antigen receptor (CAR), koji cilja proteine prisutne na kancerogenim stanicama. Stanice potom tjednima repliciraju dok ih nema dovoljno za transfuziju pacijentu.

Istraživači su otkrili da NK stanice mogu izbjeći prepoznavanje T stanica ako T stanice ne nose površinske proteine HLA klase 1, koji se obično nalaze na NK stanicama i izazivaju napad T stanica ako imunološki sustav ne prepozna stanice. Tim je CAR-NK stanice modificirao tako da izražavaju kratke interferirajuće RNA koje blokiraju gene HLA 1. Modifikacijom CAR-a, stanice su mogle proizvoditi proteine koji čine NK stanice učinkovitijima. Miševi koji su primili modificirane CAR-NK stanice zadržali su ih u tijelu tri tjedna i gotovo svi njihovi limfomi su izliječeni, dok miševi koji su primili obične NK ili CAR-T stanice nisu imali učinka jer su stanice nestale iz tijela nakon dva tjedna, a rak se nastavio širiti.

Chen je sugerirao da bi modificirane CAR-NK stanice u budućnosti mogle zamijeniti CAR-T terapiju. CAR-NK stanice razvijaju se u kliničkim ispitivanjima za liječenje limfoma i nekih drugih oblika raka, a istraživači iz Bostona vjeruju da se njihova otkrića mogu primijeniti i u tim studijama. Tim planira pokrenuti kliničko ispitivanje koristeći svoj pristup te surađuje s biotehnološkom tvrtkom na testiranju CAR-NK stanica za liječenje lupusa – autoimune bolesti od koje pati 1,5 milijuna Amerikanaca, a koja uzrokuje da imunološki sustav napada zdrava tkiva i organe.