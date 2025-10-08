Mislio je da je bol u leđima samo znak starosti, a onda je sa 38 godina preminuo od karcinoma rektuma

Otac četvero djece, koji se šalio da su mu bolovi u leđima samo posljedica “starenja”, preminuo je nekoliko dana nakon što je otkrio da je uzrok bio – rak rektuma. Tridesetosmogodišnji Steve Burrows iz St Neotsa u Cambridgeshireu prvo je u srpnju osjetio trnce u donjem dijelu leđa i pokušavao bol ublažiti jogom. No, kada bol nije popuštala i postajala je sve jača, otišao je u bolnicu – gdje mu je dijagnosticiran četvrti stadij raka rektuma, piše Daily Mail.

Steve je u početku vjerovao da su bolovi rezultat ukočenosti ili išijasa, no snimke su pokazale da se radi o zloćudnom tumoru koji se proširio na druge organe. Unatoč liječenju, njegovo se stanje brzo pogoršalo, a samo dva mjeseca nakon prvih simptoma, preminuo je u hospiciju 27. rujna.

Njegova bivša partnerica, Bethan Kester (35), s kojom je imao sedmogodišnju kćer Briannah, danas upozorava druge da ne ignoriraju neobične simptome i da na vrijeme potraže liječničku pomoć. “To je razorno za cijelu našu obitelj. Doslovno je prije mjesec dana saznao da ima rak, a sada ga više nema”, rekla je, “Bol je počela kao nešto bezazleno. Mislio je da je to išijas – istezao se, radio vježbe, ali ubrzo se nije mogao ni sagnuti”.

Steve je od djetinjstva živio s dijagnozom obiteljske adenomatozne polipoze (FAP), nasljednog poremećaja koji uzrokuje rast polipa u crijevima i značajno povećava rizik od razvoja raka. Kao tinejdžer je već imao operaciju uklanjanja dijela rektuma, no bolest se desetljećima kasnije vratila u najgorem obliku. “Kad su mu rekli da je rak metastazirao na jetru, znao je da je ozbiljno. Sve se dogodilo prebrzo – bolest je doslovno uništila njegovo tijelo prije nego što smo shvatili što se događa”, ispričala je Bethan.

Foto: Go Fund Me

Iako više nisu bili u vezi, Bethan i Steve ostali su bliski prijatelji i zajednički odgajali djecu. Ona je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za sprovod i pružila mu “opraštaj koji zaslužuje”. “Ako vam tijelo šalje znakove da nešto nije u redu – poslušajte ga”, poručila je, “I ako liječnik kaže da nije ništa, a vi i dalje osjećate da jest, tražite drugo mišljenje. Ne čekajte”.

Slučaj Stevea Burrowsa dio je zabrinjavajućeg trenda: rak crijeva sve češće pogađa osobe mlađe od 50 godina. Rani simptomi uključuju: