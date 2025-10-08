Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
njegova obitelj upozorava druge

Mislio je da je bol u leđima samo znak starosti, a onda je sa 38 godina preminuo od karcinoma rektuma

Go Fund Me
VL
Autor
Ana Hajduk
08.10.2025.
u 12:30

“Bol je počela kao nešto bezazleno. Mislio je da je to išijas – istezao se, radio vježbe, ali ubrzo se nije mogao ni sagnuti”.

Otac četvero djece, koji se šalio da su mu bolovi u leđima samo posljedica “starenja”, preminuo je nekoliko dana nakon što je otkrio da je uzrok bio – rak rektuma. Tridesetosmogodišnji Steve Burrows iz St Neotsa u Cambridgeshireu prvo je u srpnju osjetio trnce u donjem dijelu leđa i pokušavao bol ublažiti jogom. No, kada bol nije popuštala i postajala je sve jača, otišao je u bolnicu – gdje mu je dijagnosticiran četvrti stadij raka rektuma, piše Daily Mail

Steve je u početku vjerovao da su bolovi rezultat ukočenosti ili išijasa, no snimke su pokazale da se radi o zloćudnom tumoru koji se proširio na druge organe. Unatoč liječenju, njegovo se stanje brzo pogoršalo, a samo dva mjeseca nakon prvih simptoma, preminuo je u hospiciju 27. rujna.

Njegova bivša partnerica, Bethan Kester (35), s kojom je imao sedmogodišnju kćer Briannah, danas upozorava druge da ne ignoriraju neobične simptome i da na vrijeme potraže liječničku pomoć. “To je razorno za cijelu našu obitelj. Doslovno je prije mjesec dana saznao da ima rak, a sada ga više nema”, rekla je, “Bol je počela kao nešto bezazleno. Mislio je da je to išijas – istezao se, radio vježbe, ali ubrzo se nije mogao ni sagnuti”. 

Steve je od djetinjstva živio s dijagnozom obiteljske adenomatozne polipoze (FAP), nasljednog poremećaja koji uzrokuje rast polipa u crijevima i značajno povećava rizik od razvoja raka. Kao tinejdžer je već imao operaciju uklanjanja dijela rektuma, no bolest se desetljećima kasnije vratila u najgorem obliku. “Kad su mu rekli da je rak metastazirao na jetru, znao je da je ozbiljno. Sve se dogodilo prebrzo – bolest je doslovno uništila njegovo tijelo prije nego što smo shvatili što se događa”, ispričala je Bethan.

Foto: Go Fund Me

Iako više nisu bili u vezi, Bethan i Steve ostali su bliski prijatelji i zajednički odgajali djecu. Ona je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za sprovod i pružila mu “opraštaj koji zaslužuje”. “Ako vam tijelo šalje znakove da nešto nije u redu – poslušajte ga”, poručila je, “I ako liječnik kaže da nije ništa, a vi i dalje osjećate da jest, tražite drugo mišljenje. Ne čekajte”. 

Slučaj Stevea Burrowsa dio je zabrinjavajućeg trenda: rak crijeva sve češće pogađa osobe mlađe od 50 godina. Rani simptomi uključuju:

  • krv u stolici
  • promjene u navikama pražnjenja crijeva
  • neobjašnjiv gubitak težine
  • kronični umor
  • bol ili kvržicu u trbuhu
Ključne riječi
smrt bolest rak crijeva rak rektuma karcinom rak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još