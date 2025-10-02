Stručnjaci otkrivaju: 'Jedan često zanemaren simptom raka javlja se dok spavate'

Postoji jedan simptom raka koji se nerijetko previdi jer se javlja dok spavamo, a to je - noćno znojenje. Liječnici upozoravaju da bi upravo ono moglo biti rani znak ozbiljnih zdravstvenih problema. U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira otprilike 25.000 novih slučajeva raka, dok od raka umre oko 13.500 osoba. Rak je i dalje drugi vodeći uzrok smrti u zemlji, zbog čega stručnjaci naglašavaju važnost prepoznavanja ranih signala, prenosi UNILAD.

No, s obzirom na to da postoji više od 200 različitih simptoma povezanih s rakom, mnogi se lako pripišu bezopasnijim stanjima ili jednostavno zanemare. Dobrotvorne organizacije i onkolozi ističu da rak može izazvati pretjerano znojenje, budući da tijelo pokušava sniziti povišenu temperaturu. To može biti posljedica same bolesti, infekcija ili tretmana poput kemoterapije i hormonske terapije.

Iako je u toplim mjesecima normalno probuditi se u znojnoj posteljini, liječnici upozoravaju da iznenadno i učestalo noćno znojenje treba shvatiti ozbiljno. Klinika Mayo definira ga kao “ponavljane epizode vrlo jakog znojenja tijekom spavanja, dovoljno intenzivnog da natopi odjeću ili posteljinu”.

Noćno znojenje može pogoditi svakoga, bez obzira na spol. Kod žena je često povezano s menopauzom, a kod oboljelih od raka može se javiti kao nuspojava hormonske terapije za rak dojke, prostate i endometrija. Međutim, ako se pojavi neočekivano, ili je praćeno dodatnim simptomima, važno je obratiti se liječniku. Farmaceut Abbas Kanani naglašava: “Ako je noćno znojenje popraćeno umorom, gubitkom težine ili modricama, obavezno se posavjetujte s liječnikom opće prakse”.

Među karcinomima koji mogu izazvati ovaj simptom nalaze se:

ne-Hodgkinov limfom

Hodgkinov limfom

leukemija

kancerogeni tumori

rak kostiju

rak prostate

rak bubrega

Osim toga, stručnjaci savjetuju da obratite pažnju i na druge moguće signale – poput upornog kašlja, jutarnjeg osjećaja iscrpljenosti ili drugih neuobičajenih promjena u tijelu.