Nova odluka u Njemačkoj od 1. siječnja: Evo tko će od 2023.dobivati više novca mjesečno

Viši zemaljski sud u Düsseldorfu objavio je novu tablicu za alimentaciju djece, a kojom je prilagođeno minimalno uzdržavanje za djecu koja žive u obitelji rastavljenih roditelja. Time se od 2023. godinu alimentacija povećava do 70 eura mjesečno. Iz nove tablice koju je u ponedjeljak objavio Viši zemaljski sud u Düsseldorfu (OLG) proizlazi kako maloljetnici kao i punoljetna djeca koja žive u obitelji rastavljenih roditelja imaju pravo na veću alimentaciju od 2023. godine.

“Düsseldorfska tablica” je smjernica za sve više zemaljske sudove u Njemačkoj vezano za određivanje i procjenu alimentacije. Viši zemaljski sud u Düsseldorfu tablicu objavljuje od 1979. godine. U izradu tablice za alimentaciju djece je uključena Komisija za održavanje Njemačkog dana obiteljskog suda. Tablica nema pravno obvezujući učinak, ali većina obiteljskih sudova i odvjetnika koristi trenutačnu tablicu pri određivanju alimentacije, piše Fenix Magazin na čijem linku možete vidjeti tablicu.

Prema tablici alimentacije do 1.900 eura minimalno uzdržavanje za djecu do pet godina od 1. siječnja u odnosu na prethodnu godinu povećava se za 41 euro na 437 eura. Za djecu od šest do jedanaest godina to je 502 eura i time 47 eura više. Za djecu od 12 do 17 godina to je ukupno 588 eura, odnosno 55 eura više. Alimentacija se također povećava za odraslu djecu i druge prihodovne skupine.

Alimentacija za studente koji ne žive s roditeljima ili jednim od roditelja 1. siječnja povećava se s 860 na 930 eura, odnosno za 70 eura. To uključuje 410 eura toplog najma. Minimalni uvjet može, ovisno o životnom položaju roditelja, varirati naviše.

Puni iznos dječjeg doplatka općenito se odbija od zahtjeva za uzdržavanje za punoljetnu djecu, a polovica za maloljetnike.

Od Nove godine povećava se minimum koji mora ostati obveznicima uzdržavanja: za 160 na 1.120 eura za one koji nisu zaposleni te za 210 na 1.370 eura za zaposlene roditelje. Düsseldorfska tablica sadrži 15 dohodovnih skupina do neto prihoda obveznika uzdržavanja od 11.000 eura.